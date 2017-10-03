Юношеская сборная России не смогла выйти напрямую в Элитный раунд Евро-2018

Юношеская сборная России (до 2001 года рожд.) проиграла команде Исландии в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2018.Российские юноши не смогли напрямую квалифицироваться в элитный раунд турнира, однако у команды остаются шансы на попадание в четверку лучших сборных, занявших третьи места в группах, которые также получат путевки в элитный раунд.Напрямую вышли Финляндия и Исландия.Молодежный чемпионат Европы-2018. Группа 4Голы: Гудйонсен, 25 (пен.), 30: Хафторссон, Эйнарсон, Паульмасон, Магнуссон, Фодильссон, Торвальдссон, Гудйонсен, Ингасон, Гуннарссон, Гуннарссон, Баркарсон: Ещенко, Герчиков, Фёдоров, Прохин, Шарков, Никитенков, Севикян, Усанов, Петров, Петерсон, МелекесцевПредупреждения: Шарков, 25, Гудйонсен, 28, Прохин, 37Итоговое положение: 1. Финляндия – 7 очков. 2. Исландия – 7. 3. Россия – 3. 4. Фарерские острова – 0.