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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юношеская сборная России не смогла выйти напрямую в Элитный раунд Евро-2018
Юношеская сборная России (до 2001 года рожд.) проиграла команде Исландии в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2018.
Российские юноши не смогли напрямую квалифицироваться в элитный раунд турнира, однако у команды остаются шансы на попадание в четверку лучших сборных, занявших третьи места в группах, которые также получат путевки в элитный раунд.
Напрямую вышли Финляндия и Исландия.
Молодежный чемпионат Европы-2018. Группа 4
Исландия U17 - Россия U17 - 2:0
Голы: Гудйонсен, 25 (пен.), 30
Исландия U17: Хафторссон, Эйнарсон, Паульмасон, Магнуссон, Фодильссон, Торвальдссон, Гудйонсен, Ингасон, Гуннарссон, Гуннарссон, Баркарсон
Россия U17: Ещенко, Герчиков, Фёдоров, Прохин, Шарков, Никитенков, Севикян, Усанов, Петров, Петерсон, Мелекесцев
Предупреждения: Шарков, 25, Гудйонсен, 28, Прохин, 37
Итоговое положение: 1. Финляндия – 7 очков. 2. Исландия – 7. 3. Россия – 3. 4. Фарерские острова – 0.
Российские юноши не смогли напрямую квалифицироваться в элитный раунд турнира, однако у команды остаются шансы на попадание в четверку лучших сборных, занявших третьи места в группах, которые также получат путевки в элитный раунд.
Напрямую вышли Финляндия и Исландия.
Молодежный чемпионат Европы-2018. Группа 4
Исландия U17 - Россия U17 - 2:0
Голы: Гудйонсен, 25 (пен.), 30
Исландия U17: Хафторссон, Эйнарсон, Паульмасон, Магнуссон, Фодильссон, Торвальдссон, Гудйонсен, Ингасон, Гуннарссон, Гуннарссон, Баркарсон
Россия U17: Ещенко, Герчиков, Фёдоров, Прохин, Шарков, Никитенков, Севикян, Усанов, Петров, Петерсон, Мелекесцев
Предупреждения: Шарков, 25, Гудйонсен, 28, Прохин, 37
Итоговое положение: 1. Финляндия – 7 очков. 2. Исландия – 7. 3. Россия – 3. 4. Фарерские острова – 0.
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