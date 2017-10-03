Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Юношеская сборная России не смогла выйти напрямую в Элитный раунд Евро-2018

Юношеская сборная России (до 2001 года рожд.) проиграла команде Исландии в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2018.

Российские юноши не смогли напрямую квалифицироваться в элитный раунд турнира, однако у команды остаются шансы на попадание в четверку лучших сборных, занявших третьи места в группах, которые также получат путевки в элитный раунд.

Напрямую вышли Финляндия и Исландия.

Молодежный чемпионат Европы-2018. Группа 4

Исландия U17 - Россия U17 - 2:0

Голы: Гудйонсен, 25 (пен.), 30

Исландия U17: Хафторссон, Эйнарсон, Паульмасон, Магнуссон, Фодильссон, Торвальдссон, Гудйонсен, Ингасон, Гуннарссон, Гуннарссон, Баркарсон

Россия U17: Ещенко, Герчиков, Фёдоров, Прохин, Шарков, Никитенков, Севикян, Усанов, Петров, Петерсон, Мелекесцев

Предупреждения: Шарков, 25, Гудйонсен, 28, Прохин, 37

Итоговое положение: 1. Финляндия – 7 очков. 2. Исландия – 7. 3. Россия – 3. 4. Фарерские острова – 0.
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 14:58
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Игорь Севастополь
Это капец!!!!!Куда катимся?????????

Что значит катимся? По моему уже приехали. Или приплыли.
Финляндия... Исландия... Пипец.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№1 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 15:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это капец!!!!!Куда катимся?????????
Регистрация: 4.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.