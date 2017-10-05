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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Будогосский: критика судейства - это грубейшее нарушение конвенции УЕФА
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал критику в адрес судейства. Ранее президент "Анжи" Осман Кадиев был недоволен работой арбитра Алексея Матюнина в матче премьер-лиги с "Зенитом" (2:2).
"Если я буду комментировать все, что говорят некоторые руководители клубов, мне некогда будет работать. Пусть они говорят то, что считают нужным. У меня есть информация, которой я пользуюсь, есть решения официальных судейских органов, конвенция УЕФА по судейству. И человек, который высказывает подобное, должен понимать, что он грубейшим образом нарушает конвенцию УЕФА, по которой футбольные клубы не имеют никакого права любым образом вмешиваться в работу судейских структур.
Повторюсь, любым образом. Каждый должен заниматься своим делом. Не Матюнин нарушает какие-то условия и ошибается в этом случае, а тот, кто говорит об этом. Потому что Россия вошла в конвенцию УЕФА и получает деньги на подготовку судей", - передает слова Будогосского ТАСС.
"Если я буду комментировать все, что говорят некоторые руководители клубов, мне некогда будет работать. Пусть они говорят то, что считают нужным. У меня есть информация, которой я пользуюсь, есть решения официальных судейских органов, конвенция УЕФА по судейству. И человек, который высказывает подобное, должен понимать, что он грубейшим образом нарушает конвенцию УЕФА, по которой футбольные клубы не имеют никакого права любым образом вмешиваться в работу судейских структур.
Повторюсь, любым образом. Каждый должен заниматься своим делом. Не Матюнин нарушает какие-то условия и ошибается в этом случае, а тот, кто говорит об этом. Потому что Россия вошла в конвенцию УЕФА и получает деньги на подготовку судей", - передает слова Будогосского ТАСС.
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