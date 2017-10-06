Наставник австрийской молодежки: хочется отметить Мелкадзе - это хороший игрок и великий актер

Главный тренер молодежной сборной Австрии Вернер Грегович прокомментировал поражение от россиян (0:1).- Что можно сказать? Во-первых нужно поздравить сборную России с победой. В первом тайме соперник достаточно активно играл в нападении, у нас были шансы, но мы не забили. Что касается пенальти, то он был назначен несправедливо, наш игрок играл в мяч, но в футболе такое бывает. Во втором тайме мы начали штурм, но реализовать свои моменты не смогли, хотя в концовке шансы были. Но так в футболе бывает. Сегодня встречались играющие команды, однако в такую погоду было сложно показать все на что способны. Приходилось играть очень много вверху, постоянные единоборства. Жаль, что такие технические команды играли в такую погоду. Думаю, игра бы лучше смотрелась в хорошую погоду.- Во первых следует отметить капитана - это хороший игрок, он смог задать хороший темп для всей команды. Хочется отметить игрока под номером 19 (Георгий Мелкадзе) - это хороший игрок и великий актер. Хотя во взрослом футболе ему придется отучиться от некоторых привычек. У него хорошие шансы в будущем. Он хорошо прикрывает мяч. Хороший вратарь у вашей сборной - он поймал сложные мячи. Можно отметить комбинации соперника и игру один в один. Также отмечу обоих центральных защитников.