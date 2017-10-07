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Ростов-на-Дону Ахмат
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Гастроли «азиатских тигров»: сборная России сыграет с Кореей
Пока на полях всех континентов ведётся нешуточная борьба за путёвки на чемпионат мира 2018 года, российская сборная планомерно готовится к турниру, до старта которого остаётся уже чуть более полугода. Каждый следующий товарищеский матч начинает иметь всё большее значение, ведь впереди их не так уж и много. В октябре подопечные Станислава Черчесова проведут два контрольных поединка, в которых соперниками российской сборной будут команды, уже пробившиеся на чемпионат мира. Rusfootball.info рассказывает о первой из них – сборной Южной Кореи.
Почему Корея?
7 октября в Москве сборная России сыграет на «ВТБ-Арене» со сборной Южной Кореи. Очевидно, что заполучить в соперники более сильного оппонента в это время года было практически невозможно. Европейские, африканские и латиноамериканские сборные продолжают вести борьбу за попадание на чемпионат мира. Получается, что толком-то и выбора не было. Можно было выбирать лишь среди худших сборных Африки, выбывших из квалификации на ранних стадиях, и представителей Азии. Вполне логично, что выбор был сделан в пользу азиатских стран.
Отборочный турнир там уже практически закончился. Осталось лишь определить команду, которая сыграет в межконтинентальном стыковом матче с представителем зоны КОНКАКАФ. За путёвку в дополнительный раунд ведут борьбу Сирия и Австралия, сыгравшие в первом матче вничью со счётом 1:1.
В то же время уже довольно давно определились четыре представителя Азии, которые получили прямые путёвки в Россию. Из группы A на турнир квалифицировались Иран и Южная Корея. Из группы B – Япония и Саудовская Аравия.
Отрадно, что выбор был сделан в пользу сборных, которые входят в число сильнейших на своём континенте. Настоящим гегемоном во время отборочного цикла выступил Иран, не потерпевший ни одного поражения. Корейцы не без труда заняли второе место в своей группе. В концовке турнира они выдали серию из трёх матчей без побед, но этого оказалось достаточно.
Встречи с командами Южной Кореи и Ирана позволят тренерскому штабу российской сборной смоделировать возможные матчи чемпионата мира. В одной группе с нашей командой может оказаться одна из выше названных сборных или, как минимум, представитель Азии. Встреча в товарищеском матче с подобным соперником, который, по сути, представляет загадку, должна быть полезной.
Привет из прошлого
Сборные России и Южной Кореи встречались дважды. Матчи с корейцами традиционно получались для россиян трудными. В 2013-м году сборная России победила в товарищеской встрече со счётом 2:1. Уже на 6-й минуте соперник открыл счёт, но затем голы Смолова и Тарасова помогли россиянам одержать победу. Команды встретились вновь уже на чемпионате мира 2016 года, где они попали в одну группу. При небольшом территориальном преимуществе россиян корейцы вновь открыли счёт. Нелепая ошибка Акинфеева, не удержавшего мяч после удара Ли Кьюн-Хо на 68-й минуте, едва не привела к катастрофе. От поражения на старте турнира россиян спас Кержаков, сравнявший счёт через шесть минут.
Неудивительно, что в преддверии очередной встречи с корейцами журналисты интересовались у Акинфеева, какие чувства сейчас он испытывает. «В отличие от других людей я не живу прошлым. Глупо отвечать на вопрос про прошлый матч с Южной Кореей. Что касается нынешней команды, то у них много игроков выступает в Европе. Это команда хорошего уровня, они работяги, надо втройне прикладывать усилия, чтобы победить их», - отвечал голкипер ЦСКА и сборной России.
Говоря о переплетениях России и Кореи, можно вспомнить ещё один примечательный факт. Корейцы, как и россияне, принимали чемпионат мира. В 2002 году они вместе с Японией выступили организаторами Мундиаля. Тогда корейцы сенсационно добрались до полуфинала турнира, где уступили с минимальным счётом Германии. К этому историческому успеху сборную Южной Кореи привёл Гуус Хиддинк, который затем фактически повторил данный трюк с российской сборной, отправив её в полуфинал чемпионата Европы 2008 года.
Не команда одной звезды
Традиционно в сборной Южной Кореи бывает настоящий лидер, заметно выделяющийся на фоне своих товарищей. В разные годы «азиатских тигров» к успехам вели Хон Мён Бо (участник четырёх чемпионатов мира), Чха Бом Гым (лучший бомбардир в истории сборной) и Пак Чжи Сун (выдающийся полузащитник, защищавший цвета «Манчестер Юнайтед»). В нынешней сборной Южной Кореи такой звездой является Сон Хын Мин, представляющий «Тоттенхэм». В прошлом сезоне он провёл за «шпор» 34 матча, забив 14 мячей. Из нынешнего состава корейской сборной Сон Хын Мин является одним из лучших бомбардиров. На его счету – 17 забитых мячей.
Тем не менее, не стоит думать, что «азиатские тигры» представляют собой команду одной звезды. На товарищеские матчи с Россией и Марокко тренерский штаб корейцев не вызвал ни одного представителя южнокорейского чемпионата. Большинство сборников выступают в чемпионатах Китая и Японии. При этом среди них есть и те, кто прошёл европейскую школу футбола. Например, полузащитник «Касива Рейсол» Ким Бо Гён ещё несколько лет назад выступал в Англии, защищая цвета «Кардифф Сити» и «Уигана».
В Европе из нынешнего состава корейской сборной играют шесть человек. Помимо уже упомянутого Сон Хын Мина в Премьер-Лиге выступают капитан сборной Ки Сон Ён («Суонси») и хавбек «Кристал Пэлас» Ли Чон Ён. В сборную тренерский штаб вызвал сразу двух представителей «Аугсбурга». Это – форвард Чи Дон Вон, забивший 10 мячей за сборную, и полузащитник Ку Джа Чхоль. Также в матче с командой России может принять участие полузащитник французского «Дижона» Квон Чхан Хун. Тем не менее, авторитетный ресурс Transfermarkt.com состав российской сборной оценивает почти в два раза дороже, чем состав корейцев.
«Азиатские тигры» собрали вполне добротный и боеспособный коллектив, который летом на чемпионате мира в России при удачном жребии вполне может претендовать на выход из группы. Удачное выступление команды в квалификации никак нельзя назвать случайным. К слову, сборная Южной Кореи – неизменный участник чемпионатов мира с 2002-го года. И напомним, что в 2010-м году команда даже квалифицировалась в плэй-офф, чем до сих пор не могут похвастаться россияне.
Реабилитированный
Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов вызвал на контрольные матчи 27 футболистов. К сожалению, не обошлось без потерь. Придётся обходиться без «армейского» дуэта Головин – Дзагоев. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение ещё перед матчем с «Уфой». Он прибыл на сбор российской сборной, но после разговора с Черчесовым покинул базу. Головин остаётся в расположении главной команды страны, но тренируется по индивидуальной программе. Пока Станислав Черчесов отзывается осторожно о состоянии 21-летнего полузащитника: « Мы внимательно смотрим за Головиным, никогда ничего не форсируем. У Головина, если шанс появится (сыграть), то мы сто раз подумаем, чем дадим сыграть одну минуту. Завтра шансов сыграть у Головина точно нет. Если почувствуем, что и в Казани у него шансы минимальные, то в Казань мы его не возьмем», - пояснил ситуацию Черчесов.
На этот раз тренерский штаб российской сборной решил особо не экспериментировать. Станислав Черчесов уже дал познакомиться с главной командой страны целой группе футболистов, задействовав их в товарищеском матче с «Динамо». Теперь же на поле должны появиться те, на кого тренерский штаб будет рассчитывать и на чемпионате мира. Тем не менее, в субботу за российскую сборную могут дебютировать сразу несколько игроков. В числе потенциальных дебютантов – Лунёв, Чернов, Марио Фернандес, Кузяев, Антон Миранчук, Рауш и Заболотный.
Главная надежда российской сборной - Александр Кокорин
Из остальных игроков, вызванных в национальную сборную, стоит отметить Александра Кокорина. Форвард «Зенита» впервые с ноября прошлого года приехал на сбор. Естественно, что оставить его вне заявки после голевых подвигов в Санкт-Петербурге было бы просто невозможно. Тем не менее, неприятная история с непонятными жестами Кокорина и Дзюбы после Кубка Конфедераций никуда не ушла. И в интересах российского футбола, чтобы теперь наставник сборной и один из лучших её игроков сосредоточились на главном.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Почему Корея?
7 октября в Москве сборная России сыграет на «ВТБ-Арене» со сборной Южной Кореи. Очевидно, что заполучить в соперники более сильного оппонента в это время года было практически невозможно. Европейские, африканские и латиноамериканские сборные продолжают вести борьбу за попадание на чемпионат мира. Получается, что толком-то и выбора не было. Можно было выбирать лишь среди худших сборных Африки, выбывших из квалификации на ранних стадиях, и представителей Азии. Вполне логично, что выбор был сделан в пользу азиатских стран.
Отборочный турнир там уже практически закончился. Осталось лишь определить команду, которая сыграет в межконтинентальном стыковом матче с представителем зоны КОНКАКАФ. За путёвку в дополнительный раунд ведут борьбу Сирия и Австралия, сыгравшие в первом матче вничью со счётом 1:1.
В то же время уже довольно давно определились четыре представителя Азии, которые получили прямые путёвки в Россию. Из группы A на турнир квалифицировались Иран и Южная Корея. Из группы B – Япония и Саудовская Аравия.
Отрадно, что выбор был сделан в пользу сборных, которые входят в число сильнейших на своём континенте. Настоящим гегемоном во время отборочного цикла выступил Иран, не потерпевший ни одного поражения. Корейцы не без труда заняли второе место в своей группе. В концовке турнира они выдали серию из трёх матчей без побед, но этого оказалось достаточно.
Встречи с командами Южной Кореи и Ирана позволят тренерскому штабу российской сборной смоделировать возможные матчи чемпионата мира. В одной группе с нашей командой может оказаться одна из выше названных сборных или, как минимум, представитель Азии. Встреча в товарищеском матче с подобным соперником, который, по сути, представляет загадку, должна быть полезной.
Привет из прошлого
Сборные России и Южной Кореи встречались дважды. Матчи с корейцами традиционно получались для россиян трудными. В 2013-м году сборная России победила в товарищеской встрече со счётом 2:1. Уже на 6-й минуте соперник открыл счёт, но затем голы Смолова и Тарасова помогли россиянам одержать победу. Команды встретились вновь уже на чемпионате мира 2016 года, где они попали в одну группу. При небольшом территориальном преимуществе россиян корейцы вновь открыли счёт. Нелепая ошибка Акинфеева, не удержавшего мяч после удара Ли Кьюн-Хо на 68-й минуте, едва не привела к катастрофе. От поражения на старте турнира россиян спас Кержаков, сравнявший счёт через шесть минут.
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Матч ЧМ-2014 Россия - Южная Корея (1:1)
Неудивительно, что в преддверии очередной встречи с корейцами журналисты интересовались у Акинфеева, какие чувства сейчас он испытывает. «В отличие от других людей я не живу прошлым. Глупо отвечать на вопрос про прошлый матч с Южной Кореей. Что касается нынешней команды, то у них много игроков выступает в Европе. Это команда хорошего уровня, они работяги, надо втройне прикладывать усилия, чтобы победить их», - отвечал голкипер ЦСКА и сборной России.
Говоря о переплетениях России и Кореи, можно вспомнить ещё один примечательный факт. Корейцы, как и россияне, принимали чемпионат мира. В 2002 году они вместе с Японией выступили организаторами Мундиаля. Тогда корейцы сенсационно добрались до полуфинала турнира, где уступили с минимальным счётом Германии. К этому историческому успеху сборную Южной Кореи привёл Гуус Хиддинк, который затем фактически повторил данный трюк с российской сборной, отправив её в полуфинал чемпионата Европы 2008 года.
Не команда одной звезды
Традиционно в сборной Южной Кореи бывает настоящий лидер, заметно выделяющийся на фоне своих товарищей. В разные годы «азиатских тигров» к успехам вели Хон Мён Бо (участник четырёх чемпионатов мира), Чха Бом Гым (лучший бомбардир в истории сборной) и Пак Чжи Сун (выдающийся полузащитник, защищавший цвета «Манчестер Юнайтед»). В нынешней сборной Южной Кореи такой звездой является Сон Хын Мин, представляющий «Тоттенхэм». В прошлом сезоне он провёл за «шпор» 34 матча, забив 14 мячей. Из нынешнего состава корейской сборной Сон Хын Мин является одним из лучших бомбардиров. На его счету – 17 забитых мячей.
"Первая скрипка" Южной Кореи - Сон Хын Мин
Тем не менее, не стоит думать, что «азиатские тигры» представляют собой команду одной звезды. На товарищеские матчи с Россией и Марокко тренерский штаб корейцев не вызвал ни одного представителя южнокорейского чемпионата. Большинство сборников выступают в чемпионатах Китая и Японии. При этом среди них есть и те, кто прошёл европейскую школу футбола. Например, полузащитник «Касива Рейсол» Ким Бо Гён ещё несколько лет назад выступал в Англии, защищая цвета «Кардифф Сити» и «Уигана».
В Европе из нынешнего состава корейской сборной играют шесть человек. Помимо уже упомянутого Сон Хын Мина в Премьер-Лиге выступают капитан сборной Ки Сон Ён («Суонси») и хавбек «Кристал Пэлас» Ли Чон Ён. В сборную тренерский штаб вызвал сразу двух представителей «Аугсбурга». Это – форвард Чи Дон Вон, забивший 10 мячей за сборную, и полузащитник Ку Джа Чхоль. Также в матче с командой России может принять участие полузащитник французского «Дижона» Квон Чхан Хун. Тем не менее, авторитетный ресурс Transfermarkt.com состав российской сборной оценивает почти в два раза дороже, чем состав корейцев.
«Азиатские тигры» собрали вполне добротный и боеспособный коллектив, который летом на чемпионате мира в России при удачном жребии вполне может претендовать на выход из группы. Удачное выступление команды в квалификации никак нельзя назвать случайным. К слову, сборная Южной Кореи – неизменный участник чемпионатов мира с 2002-го года. И напомним, что в 2010-м году команда даже квалифицировалась в плэй-офф, чем до сих пор не могут похвастаться россияне.
Реабилитированный
Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов вызвал на контрольные матчи 27 футболистов. К сожалению, не обошлось без потерь. Придётся обходиться без «армейского» дуэта Головин – Дзагоев. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение ещё перед матчем с «Уфой». Он прибыл на сбор российской сборной, но после разговора с Черчесовым покинул базу. Головин остаётся в расположении главной команды страны, но тренируется по индивидуальной программе. Пока Станислав Черчесов отзывается осторожно о состоянии 21-летнего полузащитника: « Мы внимательно смотрим за Головиным, никогда ничего не форсируем. У Головина, если шанс появится (сыграть), то мы сто раз подумаем, чем дадим сыграть одну минуту. Завтра шансов сыграть у Головина точно нет. Если почувствуем, что и в Казани у него шансы минимальные, то в Казань мы его не возьмем», - пояснил ситуацию Черчесов.
На этот раз тренерский штаб российской сборной решил особо не экспериментировать. Станислав Черчесов уже дал познакомиться с главной командой страны целой группе футболистов, задействовав их в товарищеском матче с «Динамо». Теперь же на поле должны появиться те, на кого тренерский штаб будет рассчитывать и на чемпионате мира. Тем не менее, в субботу за российскую сборную могут дебютировать сразу несколько игроков. В числе потенциальных дебютантов – Лунёв, Чернов, Марио Фернандес, Кузяев, Антон Миранчук, Рауш и Заболотный.
Главная надежда российской сборной - Александр Кокорин
Из остальных игроков, вызванных в национальную сборную, стоит отметить Александра Кокорина. Форвард «Зенита» впервые с ноября прошлого года приехал на сбор. Естественно, что оставить его вне заявки после голевых подвигов в Санкт-Петербурге было бы просто невозможно. Тем не менее, неприятная история с непонятными жестами Кокорина и Дзюбы после Кубка Конфедераций никуда не ушла. И в интересах российского футбола, чтобы теперь наставник сборной и один из лучших её игроков сосредоточились на главном.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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