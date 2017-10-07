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Джорджо Кьеллини: поражение от Испании повлияло на настрой сборной

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал ничью с Македонией (1:1).

"При счете 1:0 нужно было лучше контролировать ход матча. 75 минут встречи у соперника не было опасных моментов у наших ворот. Поражение от Испании повлияло на настрой сборной. Нам казалось, что мы сильнее, чем были на самом деле.

Не лучший матч для нас. Нужно продолжать работать", - цитирует Кьеллини Football Italia.
Теги: Кьеллини Сборная Испании Сборная Македонии
Сегодня, 04:38
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