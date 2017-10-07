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Главный тренер сборной Македонии: ожидал, что мы добьемся успеха в игре с Италией

Наставник сборной Македонии Игор Ангелоски прокомментировал ничейный результат в матче с Италией (1:1).

"Я благодарен своим парням за эту игру. Мы знали, что матч будет тяжелым, но этот результат станет хорошей мотивацией на следующую игру с Лихтенштейном.

Я верил, что мы можем вернуться в игру после пропущенного гола. Я ожидал, что мы добьемся успеха, как и в Скопье, где мы также на равных играли с Италией. За эти две игры мы заслужили хотя бы одно очко", - цитирует Ангелоски "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Сборная Македонии Сборная Италии
Сегодня, 08:55
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