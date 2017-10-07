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Уэйн Руни приступил к общественным работам в доме престарелых

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни вышел на общественные работы, которые были назначены ему по решению суда, информирует Daily Mail.

Напомним, 31-летний англичанин был наказан за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Его лишили прав на 2 года и назначили 100 часов общественных работ.

Руни занимался покраской скамейки в саду дома престарелых, который находится недалеко от его особняка.
Теги: Руни
Сегодня, 09:55
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