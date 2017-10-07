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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Коноплянка: мало удовольствия играть на пустом стадионе, да еще под таким дождем
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал победу над командой Косово в отборочном матче ЧМ-2018 (2:0).
"Игра оказалась не очень интересной не только для болельщиков, но и для нас - мало удовольствия играть на пустом стадионе, да еще под таким дождем. Понятно, что мы слышали поддержку наших болельщиков, но гораздо приятнее играть при заполненных трибунах. Ну а погода нам сегодня, мягко говоря, не улыбнулась.
Но хорошо, что мы справились с этими обстоятельствами. Сегодняшний поединок был определенным барьером для нас, и мы его успешно преодолели", - цитирует Коноплянку "Динамо Киев от Шурика".
"Игра оказалась не очень интересной не только для болельщиков, но и для нас - мало удовольствия играть на пустом стадионе, да еще под таким дождем. Понятно, что мы слышали поддержку наших болельщиков, но гораздо приятнее играть при заполненных трибунах. Ну а погода нам сегодня, мягко говоря, не улыбнулась.
Но хорошо, что мы справились с этими обстоятельствами. Сегодняшний поединок был определенным барьером для нас, и мы его успешно преодолели", - цитирует Коноплянку "Динамо Киев от Шурика".
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