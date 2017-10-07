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Сон Хын Мин - в атаке сборной Кореи на игру с Россией

Стал известен стартовый сборной Кореи на контрольный матч против России.

Корея: Ким Сын Гю - Ким Чу Ен, Чан Хен Су, Квон Кен Вон - Ли Чхон Ен, Чон У Ен, Ку Джа Чхоль, Ким Ен Гвон - Квон Чхан Хун, Хван Ый Джо, Сон Хын Мин.
Теги: Сборная Южной Кореи Сборная России
Сегодня, 16:49
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