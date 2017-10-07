Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Спартак-2" дома проиграл "Шиннику"

"Спартак-2" в домашнем матче 17-го тура ФНЛ уступил "Шиннику" (1:2).

ФНЛ

17 тур

"Спартак-2" - "Шинник" 1:2

Голы: Самбу, 37, Низамутдинов, 44, Крамаренко, 83

"Спартак-2": Терёшкин, Сокол, Лелюхин, Мамин, Щербаков, Пантелеев, Самсонов, Полубояринов, Ломовицкий (Красильниченко, 85), Самбу (Никулин, 80), Нимели

"Шинник": Яшин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Щадин, Самойлов (Крамаренко, 77), Дроздов (Лях, 66), Шайморданов (Безлихотнов, 89), Нарылков, Низамутдинов, Булия (Фатихов, 46)

Предупреждения: Сокол, 12, Нарылков, 14, Щербаков, 31, Чистяков, 75, Крамаренко, 88
Теги: Спартак-2 Шинник
Сегодня, 18:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.