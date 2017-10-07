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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
10:32
"Барселону" в ФНЛ. Анонс 17-го тура (1)
"Барселону" в ФНЛ. Анонс 17-го тура (1)
"Спартак-2" дома проиграл "Шиннику"
"Спартак-2" в домашнем матче 17-го тура ФНЛ уступил "Шиннику" (1:2).
ФНЛ
17 тур
"Спартак-2" - "Шинник" 1:2
Голы: Самбу, 37, Низамутдинов, 44, Крамаренко, 83
"Спартак-2": Терёшкин, Сокол, Лелюхин, Мамин, Щербаков, Пантелеев, Самсонов, Полубояринов, Ломовицкий (Красильниченко, 85), Самбу (Никулин, 80), Нимели
"Шинник": Яшин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Щадин, Самойлов (Крамаренко, 77), Дроздов (Лях, 66), Шайморданов (Безлихотнов, 89), Нарылков, Низамутдинов, Булия (Фатихов, 46)
Предупреждения: Сокол, 12, Нарылков, 14, Щербаков, 31, Чистяков, 75, Крамаренко, 88
ФНЛ
17 тур
"Спартак-2" - "Шинник" 1:2
Голы: Самбу, 37, Низамутдинов, 44, Крамаренко, 83
"Спартак-2": Терёшкин, Сокол, Лелюхин, Мамин, Щербаков, Пантелеев, Самсонов, Полубояринов, Ломовицкий (Красильниченко, 85), Самбу (Никулин, 80), Нимели
"Шинник": Яшин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Щадин, Самойлов (Крамаренко, 77), Дроздов (Лях, 66), Шайморданов (Безлихотнов, 89), Нарылков, Низамутдинов, Булия (Фатихов, 46)
Предупреждения: Сокол, 12, Нарылков, 14, Щербаков, 31, Чистяков, 75, Крамаренко, 88
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