Андреа Пирло объявил, что завершит карьеру в декабре

38-летний итальянский полузащитник Андреа Пирло в декабре по окончании контракта с "Нью-Йорк Сити" завершит карьеру."Ты понимаешь, что время пришло. Каждый день ты испытываешь физические проблемы, ты не можешь тренироваться, как ты хочешь, потому что у тебя всегда есть какая-то проблема. В моём возрасте пришло время сказать — достаточно. Я займусь чем-нибудь другим", - цитирует Пирло La Gazzetta dello Sport.