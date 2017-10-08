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Министр спорта Татарстана: в аэропорту у сборной Ирана не было проблем

Все вопросы, связанные со въездом команды Ирана в Казань, где состоится товарищеский матч со сборной России, решены, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана два часа не могла пройти досмотр в аэропорту Казани, потому что у некоторых футболистов возникли проблемы с визами.

"Нет, никаких проблем у футболистов не возникло, они выехали в отель, вечером у них тренировка. Были нюансы, но это технические моменты. Все вопросы решены, все нормально", - цитирует ТАСС.

Товарищеский матч между сборными России и Ирана состоится на "Казань-Арене" во вторник. В понедельник у обеих команд запланированы предматчевые тренировки.
Теги: Леонов Сборная Ирана
Сегодня, 19:06
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