Юлиан Дракслер не сыграет с Азербайджаном

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Азербайджана.Решение принято в связи с болезнью игрока."Скорее выздоравливай, Юлиан", - говорится в сообщении немецкой национальной команды.[media=https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/917005596192395264/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.sport-express.ru%2Ffootball%2Fworld%2Fchempionat-mira-2018%2Fnews%2Fdraksler-propustit-match-protiv-azerbaydzhana-iz-za-bolezni-1319154%2F]