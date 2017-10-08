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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юлиан Дракслер не сыграет с Азербайджаном
Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Азербайджана.
Решение принято в связи с болезнью игрока.
"Скорее выздоравливай, Юлиан", - говорится в сообщении немецкой национальной команды.
[media=https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/917005596192395264/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.sport-express.ru%2Ffootball%2Fworld%2Fchempionat-mira-2018%2Fnews%2Fdraksler-propustit-match-protiv-azerbaydzhana-iz-za-bolezni-1319154%2F]
Решение принято в связи с болезнью игрока.
"Скорее выздоравливай, Юлиан", - говорится в сообщении немецкой национальной команды.
[media=https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/917005596192395264/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.sport-express.ru%2Ffootball%2Fworld%2Fchempionat-mira-2018%2Fnews%2Fdraksler-propustit-match-protiv-azerbaydzhana-iz-za-bolezni-1319154%2F]
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