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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Бышовец: к ничьей с корейцами надо относиться критически. Соперник не был похож на самого себя
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец, анализируя в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой итоги товарищеского матча Россия — Южная Корея (4:2), отметил, что между средней линией и атакой хозяев нет должного взаимопонимания, а также сказал, что его радует критическое отношение к этой игре наставника российской дружины Станислава Черчесова,
- Игра оставила двоякое впечатление. С одной стороны, победа нашей сборной, и это доставило большую радость болельщикам. Это важно в психологическом плане и для команды, процесс становления которой сейчас проходит, поскольку тут много изменений и в атаке, и в средней линии. Это очень положительный момент. С другой стороны, я согласен с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, который критически относится к этой победе, - сказал Бышовец. - Думаю, что есть определенные проблемы в атаке и средней линии. Ведь если по существу, то мы забили наши мячи со стандартных положений и после ошибок соперника.
Мое мнение, что критический подход Черчесова к игре, неудовлетворенность вполне понятны. Мы виделись с Черчесовым, когда он перед отправлением в Казань проводил тренировку. Наши тренировочные занятия совпали. У меня личные - по поддержанию формы, а у него тренировочное занятие команды.
- Что сказал Черчесов?
- Мы обменялись мнениями. И по существу комментировать нечего. Я видел реакцию на то, что происходило. И в рабочем плане это вполне понятно, потому что были пропущенные мячи и нереализованные моменты. Проблемы в целом просматривались. И меня радует именно тот факт, что человек не обольщается, исходя из результата встречи. Информация, которую получили тренеры перед игрой с Ираном, очень полезна. Выход игроков на замену тоже дает полезную пищу для размышления. Как усилить, например, игру на отдельных позициях в обороне с выходом Марио Фернандеса. Поэтому опять же я считаю, что эта игра была очень полезна. Но и в любом случае гораздо приятнее побеждать, чем безрадостно держать ответ перед болельщиками.
Понятно, что в контрольных матчах тренеры ставят эксперименты. Мы видели, какие у команды Южной Кореи были проблемы в обороне, были автоголы. Так что и по этой причине надо относиться к этим матчам критически. Я не видел ни растерянности, ни большого огорчения у корейской делегации. Они понимают, что это дает дополнительные оценки отдельным игрокам. Команда Южной Кореи была не очень похожа на саму себя в официальных матчах.
- Чья игра в составе нашей команды вам больше импонирует?
- В этом матче на высоте был Акинфеев. Думаю, что можно говорить о том, что большой объем выполнил Кузяев. Очень мобильно он сыграл во втором тайме. В атаке я бы выделил того же Кокорина. Но, к сожалению, все-таки безрезультатно. Количество голевых моментов и у него, и у Смолова... Здесь нам нужно иметь в виду, что это очень перспективные игроки. Но не последнее место тут занимают взаимопонимание, требования в клубах: Кокорин в «Зените» играет на одной позиции, Смолов в «Краснодаре» - на другой. И, конечно, то, что связано со средней линией, которая обеспечивает передачами и Смолова, и Кокорина, - здесь пока нет должного взаимопонимания.
- Сборная Ирана, с которой россияне встретятся через несколько дней в Казани, безупречно прошла отбор к чемпионату мира. Что думаете об игре с иранцами?
- Для Черчесова две эти игры — хорошая пища для размышления. Что касается сборной Ирана, то у меня нет достаточно информации об этой команде, чтобы охарактеризовать ее. Я немало времени провел в Южной Корее, поэтому здесь я, конечно, имел представление об уровне корейской команды. И уровень этот достаточно хороший.
- Игра оставила двоякое впечатление. С одной стороны, победа нашей сборной, и это доставило большую радость болельщикам. Это важно в психологическом плане и для команды, процесс становления которой сейчас проходит, поскольку тут много изменений и в атаке, и в средней линии. Это очень положительный момент. С другой стороны, я согласен с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, который критически относится к этой победе, - сказал Бышовец. - Думаю, что есть определенные проблемы в атаке и средней линии. Ведь если по существу, то мы забили наши мячи со стандартных положений и после ошибок соперника.
Мое мнение, что критический подход Черчесова к игре, неудовлетворенность вполне понятны. Мы виделись с Черчесовым, когда он перед отправлением в Казань проводил тренировку. Наши тренировочные занятия совпали. У меня личные - по поддержанию формы, а у него тренировочное занятие команды.
- Что сказал Черчесов?
- Мы обменялись мнениями. И по существу комментировать нечего. Я видел реакцию на то, что происходило. И в рабочем плане это вполне понятно, потому что были пропущенные мячи и нереализованные моменты. Проблемы в целом просматривались. И меня радует именно тот факт, что человек не обольщается, исходя из результата встречи. Информация, которую получили тренеры перед игрой с Ираном, очень полезна. Выход игроков на замену тоже дает полезную пищу для размышления. Как усилить, например, игру на отдельных позициях в обороне с выходом Марио Фернандеса. Поэтому опять же я считаю, что эта игра была очень полезна. Но и в любом случае гораздо приятнее побеждать, чем безрадостно держать ответ перед болельщиками.
Понятно, что в контрольных матчах тренеры ставят эксперименты. Мы видели, какие у команды Южной Кореи были проблемы в обороне, были автоголы. Так что и по этой причине надо относиться к этим матчам критически. Я не видел ни растерянности, ни большого огорчения у корейской делегации. Они понимают, что это дает дополнительные оценки отдельным игрокам. Команда Южной Кореи была не очень похожа на саму себя в официальных матчах.
- Чья игра в составе нашей команды вам больше импонирует?
- В этом матче на высоте был Акинфеев. Думаю, что можно говорить о том, что большой объем выполнил Кузяев. Очень мобильно он сыграл во втором тайме. В атаке я бы выделил того же Кокорина. Но, к сожалению, все-таки безрезультатно. Количество голевых моментов и у него, и у Смолова... Здесь нам нужно иметь в виду, что это очень перспективные игроки. Но не последнее место тут занимают взаимопонимание, требования в клубах: Кокорин в «Зените» играет на одной позиции, Смолов в «Краснодаре» - на другой. И, конечно, то, что связано со средней линией, которая обеспечивает передачами и Смолова, и Кокорина, - здесь пока нет должного взаимопонимания.
- Сборная Ирана, с которой россияне встретятся через несколько дней в Казани, безупречно прошла отбор к чемпионату мира. Что думаете об игре с иранцами?
- Для Черчесова две эти игры — хорошая пища для размышления. Что касается сборной Ирана, то у меня нет достаточно информации об этой команде, чтобы охарактеризовать ее. Я немало времени провел в Южной Корее, поэтому здесь я, конечно, имел представление об уровне корейской команды. И уровень этот достаточно хороший.
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