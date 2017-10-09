Кейлор Навас побрил налысо главного тренера сборной Коста-Рики после выхода на ЧМ-2018

Вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас побрил налысо главного тренера национальной команды Оскара Рамиреса в раздевалке после матча со сборной Гондураса.Ничья обеспечила команде путевку в Россию ЧМ-2018.Ранее специалист пообещал побриться налысо в случае, если команда выйдет на мундиаль.[media=https://www.facebook.com/FEDEFUTBOLCR/videos/1640815119302637/]