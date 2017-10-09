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Кейлор Навас побрил налысо главного тренера сборной Коста-Рики после выхода на ЧМ-2018

Вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас побрил налысо главного тренера национальной команды Оскара Рамиреса в раздевалке после матча со сборной Гондураса.

Ничья обеспечила команде путевку в Россию ЧМ-2018.

Ранее специалист пообещал побриться налысо в случае, если команда выйдет на мундиаль.

[media=https://www.facebook.com/FEDEFUTBOLCR/videos/1640815119302637/]
Теги: Навас Сборная Коста-Рики
Сегодня, 01:19
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