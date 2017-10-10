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Сергей Андреев: Васин до Игнашевича с Березуцкими просто не дотягивает

Бывший форвард сборной СССР Сергей Андреев высказал свое мнение о защитниках сборной России.

– За центр обороны по-прежнему тревожно?

– Да... Причем не за Джикию или Кудряшова, а за Васина. Ну такая тревога, елки зеленые! Смотрел матч с Кореей с друзьями. И ребята сказали, что второй гол на совести Акинфеева.

– А вы не согласились?

– Ну конечно нет! Где там вина вратаря? Васин же "получил" пас за спину. Очень большая проблема. И Игнашевич, Березуцкие сильнее. Васину не хватает мастерства, чтобы эффективно действовать на этой позиции.

Ему нужно работать непосредственно по игроку. А здесь требуется немного другое мышление. Вы же видели, какой пас он пропустил за спину? Щекой на 30 метров! А он прозевал... Васин до Игнашевича с Березуцкими просто не дотягивает.

– Надеетесь, что они еще вернутся в сборную?

– Вы знаете, их уже не надо возвращать.

– Почему же?

– Если Черчесов начал процесс обновления, омоложения защиты, зачем сбиваться с курса?

– Чтобы минимизировать количество ошибок.

– Процесс перестройки сборной всегда очень болезненный. Ошибки еще будут – это естественно, но возвращать Березуцких и Игнашевича не стоит. А вы можете представить такую ситуацию, что, например, Василий вернется в национальную команду и как во встрече с «Манчестер Юнайтед», не дай Бог, махнет мимо мяча? И что тогда начнется?! Вот в том-то и дело... – цитирует Андреева "СЭ".
Теги: Андреев Сборная России Васин
Сегодня, 10:05
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(1)
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:35) #
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online

Цитата: Sergey Nasirov_2
Васин очень слаб.его уровень Уфа.Нужен более классный защитник

Предлагаю Онопко с Никифоровым.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: moistavki0204 (Сегодня, 12:33) #
  • -1
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Регистрация: 10.10.2017
№2 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Васин это ПАМЯТНИК стоячий!


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Регистрация: 10.07.2013
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:50) #
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  •  (5)

Васин очень слаб.его уровень Уфа.Нужен более классный защитник.и по мне,джикия должен играть в центре,он превосходит васины во всем.
Регистрация: 27.07.2016
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