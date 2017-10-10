Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"

Технический спонсор "Милана" Adidas решил разорвать соглашение с клубом, информирует Football Italia.Немецкий экипировщик работает с "Миланом" с 1997 года. Договоренность о разрыве была достигнута при летней покупке клуба китайскими инвесторами.Решение уже принято, официально о нем будет объявлено в декабре-январе. По этому договору "Милан" получал 19,7 миллиона евро в год.