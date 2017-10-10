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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"
Технический спонсор "Милана" Adidas решил разорвать соглашение с клубом, информирует Football Italia.
Немецкий экипировщик работает с "Миланом" с 1997 года. Договоренность о разрыве была достигнута при летней покупке клуба китайскими инвесторами.
Решение уже принято, официально о нем будет объявлено в декабре-январе. По этому договору "Милан" получал 19,7 миллиона евро в год.
Немецкий экипировщик работает с "Миланом" с 1997 года. Договоренность о разрыве была достигнута при летней покупке клуба китайскими инвесторами.
Решение уже принято, официально о нем будет объявлено в декабре-январе. По этому договору "Милан" получал 19,7 миллиона евро в год.
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