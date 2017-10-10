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Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"

Технический спонсор "Милана" Adidas решил разорвать соглашение с клубом, информирует Football Italia.

Немецкий экипировщик работает с "Миланом" с 1997 года. Договоренность о разрыве была достигнута при летней покупке клуба китайскими инвесторами.

Решение уже принято, официально о нем будет объявлено в декабре-январе. По этому договору "Милан" получал 19,7 миллиона евро в год.
Теги: Милан
Сегодня, 23:17
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№1 Написал: stanislav2 (Сегодня, 23:35) #
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