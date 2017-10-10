Голландия обыграла Швецию, но не вышла на ЧМ-2018

Сборная Голландии победила Швецию в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 2:0.Голландцы догнали Швецию по очкам, но уступили по разности мячей и не попали в стыковые матчи. Шведы отправились в "стыки".Чемпионат мира-201810 турРоббен, 16 (пен.), 40Нидерланды: Силлессен, Тете (Янмат, 71), Аке, Дейк, Рекик, Блинд, Вильена, Вейналдум (Классен, 71), Роббен, Янссен (Дост, 46), БабельШвеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Ларссон, Классон (Свенссон 68), Юханссон, Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 76)Предупреждения: Блинд, 44, Лустиг, 55