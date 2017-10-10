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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Голландия обыграла Швецию, но не вышла на ЧМ-2018
Сборная Голландии победила Швецию в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 2:0.
Голландцы догнали Швецию по очкам, но уступили по разности мячей и не попали в стыковые матчи. Шведы отправились в "стыки".
Чемпионат мира-2018
10 тур
Нидерланды - Швеция 2:0
Голы: Роббен, 16 (пен.), 40
Нидерланды: Силлессен, Тете (Янмат, 71), Аке, Дейк, Рекик, Блинд, Вильена, Вейналдум (Классен, 71), Роббен, Янссен (Дост, 46), Бабель
Швеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Ларссон, Классон (Свенссон 68), Юханссон, Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 76)
Предупреждения: Блинд, 44, Лустиг, 55
Голландцы догнали Швецию по очкам, но уступили по разности мячей и не попали в стыковые матчи. Шведы отправились в "стыки".
Чемпионат мира-2018
10 тур
Нидерланды - Швеция 2:0
Голы: Роббен, 16 (пен.), 40
Нидерланды: Силлессен, Тете (Янмат, 71), Аке, Дейк, Рекик, Блинд, Вильена, Вейналдум (Классен, 71), Роббен, Янссен (Дост, 46), Бабель
Швеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Ларссон, Классон (Свенссон 68), Юханссон, Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 76)
Предупреждения: Блинд, 44, Лустиг, 55
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