Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Голландия обыграла Швецию, но не вышла на ЧМ-2018

Сборная Голландии победила Швецию в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 2:0.

Голландцы догнали Швецию по очкам, но уступили по разности мячей и не попали в стыковые матчи. Шведы отправились в "стыки".

Чемпионат мира-2018

10 тур

Нидерланды - Швеция 2:0

Голы: Роббен, 16 (пен.), 40

Нидерланды: Силлессен, Тете (Янмат, 71), Аке, Дейк, Рекик, Блинд, Вильена, Вейналдум (Классен, 71), Роббен, Янссен (Дост, 46), Бабель

Швеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Ларссон, Классон (Свенссон 68), Юханссон, Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 76)

Предупреждения: Блинд, 44, Лустиг, 55
Теги: Сборная Голландии Сборная Швеции
Сегодня, 23:44
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 23:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не хватило сырным Антохи..,так бы уже паковали чемоданы и стыков бы не заметили.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.