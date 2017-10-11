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Василий Уткин: Голландия с Промесом вполне может взять и поехать на чемпионат мира

Футбольный комментатор Василий Уткин призвал не восхищаться сборной Исландией.

"Голландия могла обыгрывать Швецию и сейчас быть выше в турнирной таблице. Но в итоге они проиграли сами себе. Голландия с Промесом вполне может взять и поехать на чемпионат мира. Выиграть чемпионат мира с Промесом - нет, а вот поехать с ним в составе на мундиаль вполне по силам. К примеру, можно взять сборную Исландии, зашить их в мешок и положить на весы с одной стороны, а Промеса с другой. И чаша Промеса перевесит. На самом деле, удивительная вещь, но у Исландии в разные времена всегда был яркий лидер. Поэтому Исландию можно определять как единицу статуса. Но ими не стоит восхищаться. Она всегда действует одинаковым образом", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Промес Сборная Голландии
Сегодня, 04:27
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