Игорь Ледяхов: Глушакову надо восстановить свои мозги

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов надеется на улучшение игры некоторых игроков красно-белых после перерыва на матчи сборных.- Это, конечно, чувствительный удар по самолюбию. Но нужно еще и понимать, что у них были проблемы со здоровьем. Эта пауза могла пойти им на пользу. Ребята восстановились, набрались сил. Сложно говорить, что их "отцепили" от сборной. Черчесов все равно, думаю, имеет их в виду.- Нет, почему сомневаюсь? Он еще не старый и в то же время уже опытный футболист. Просто нужно набрать физические кондиции. После победного чемпионата надо восстановить свои мозги. Считаю Глушакова полузащитником высокого уровня.- Но мы же не знаем, что произошло с Денисом, не находимся внутри команды. Здесь можно сказать только одно: Глушаков игрок высокого класса, что не раз доказывал. На мой взгляд, ему еще по силам вернуть свою былую форму.