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Игорь Ледяхов: Глушакову надо восстановить свои мозги

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов надеется на улучшение игры некоторых игроков красно-белых после перерыва на матчи сборных.

- Ждете резкого прогресса в игре Комбарова и Глушакова, которые в итоге оказались вне сборной?

- Это, конечно, чувствительный удар по самолюбию. Но нужно еще и понимать, что у них были проблемы со здоровьем. Эта пауза могла пойти им на пользу. Ребята восстановились, набрались сил. Сложно говорить, что их "отцепили" от сборной. Черчесов все равно, думаю, имеет их в виду.

- Уже сомневаетесь в том, что Глушаков может провести два потрясающих сезона подряд?

- Нет, почему сомневаюсь? Он еще не старый и в то же время уже опытный футболист. Просто нужно набрать физические кондиции. После победного чемпионата надо восстановить свои мозги. Считаю Глушакова полузащитником высокого уровня.

- Не затянулось ли возвращение на прежний уровень? Самедов тоже играл на Кубке конфедераций, но сейчас выходит и забивает как за "Спартак", так и за сборную.

- Но мы же не знаем, что произошло с Денисом, не находимся внутри команды. Здесь можно сказать только одно: Глушаков игрок высокого класса, что не раз доказывал. На мой взгляд, ему еще по силам вернуть свою былую форму.

СЭ
Теги: Ледяхов Спартак Глушаков
Сегодня, 06:49
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