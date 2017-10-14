Паоло Мальдини: надеюсь, что "Наполи" выиграет чемпионат Италии

Бывший капитан "Милана" Паоло Мальдини считает, что клубу нужно сыграться, чтобы претендовать на высокие места."Милан" купил одиннадцать игроков, но для создания настоящей команды потребуется время. "Интер" добивается положительных результатов, но не показывает качественный футбол. Однако "Милан" и этого не делает. Результат пока есть только в матчах с маленькими клубами. С психологической точки зрения преимущество у "Интера". Поражение в дерби не выбьет "Милан" из гонки за место в Лиге чемпионов, но отрыв увеличится. А вот "Наполи" показывает качественный футбол, поэтому клуб вполне может бороться за скудетто. Я надеюсь, что "Наполи" выиграет чемпионат Италии. Они показывают очень зрелищный футбол", - цитирует Мальдини Football Italia.