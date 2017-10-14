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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Анонс 18-го тура ФНЛ
Анонс 18-го тура ФНЛ
Паоло Мальдини: надеюсь, что "Наполи" выиграет чемпионат Италии
Бывший капитан "Милана" Паоло Мальдини считает, что клубу нужно сыграться, чтобы претендовать на высокие места.
"Милан" купил одиннадцать игроков, но для создания настоящей команды потребуется время. "Интер" добивается положительных результатов, но не показывает качественный футбол. Однако "Милан" и этого не делает. Результат пока есть только в матчах с маленькими клубами. С психологической точки зрения преимущество у "Интера". Поражение в дерби не выбьет "Милан" из гонки за место в Лиге чемпионов, но отрыв увеличится. А вот "Наполи" показывает качественный футбол, поэтому клуб вполне может бороться за скудетто. Я надеюсь, что "Наполи" выиграет чемпионат Италии. Они показывают очень зрелищный футбол", - цитирует Мальдини Football Italia.
"Милан" купил одиннадцать игроков, но для создания настоящей команды потребуется время. "Интер" добивается положительных результатов, но не показывает качественный футбол. Однако "Милан" и этого не делает. Результат пока есть только в матчах с маленькими клубами. С психологической точки зрения преимущество у "Интера". Поражение в дерби не выбьет "Милан" из гонки за место в Лиге чемпионов, но отрыв увеличится. А вот "Наполи" показывает качественный футбол, поэтому клуб вполне может бороться за скудетто. Я надеюсь, что "Наполи" выиграет чемпионат Италии. Они показывают очень зрелищный футбол", - цитирует Мальдини Football Italia.
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