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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Георгий Миланов: надеюсь, к среде Головин, Березуцкий и Васин восстановятся (видео)
Болгарский полузащитник ЦСКА Георгий Миланов после победы над «Краснодаром» не согласился с тем, что его команда «отскочила» во 2-м тайме и выразил надежду на скорое восстановление травмированных партнёров, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Не кажется ли вам, что во 2-м тайме ЦСКА отскочил?
– У нас была очень тяжёлая игра. У нас во 2-м тайме были очень хорошие моменты в контратаках. Понятно, что мы играли строго в оборону, у «Краснодара» получились 2-3 момента, но наши моменты были 100-процетными. И «Краснодар» хорошая команда.
– Какие у ЦСКА были 100-процентные моменты?
– У Витиньо. Но это футбол, хорошо что выиграли у хорошей команды на таком стадионе.
– В 1-м тайме ЦСКА идеально играл в обороне. Почему игра раскрылась во 2-м тайме?
– Конечно, «Краснодар» тратил очень много сил, когда проигрывал, создал несколько моментов, но у нас тоже были хорошие моменты.
– На Лигу чемпионов в таком усечённом составе хватит сил играть?
– Сегодня у нас было много травмированных. Надеемся, что они хорошо восстановятся и будет большая конкуренция. Понятно, что каждые 3 дня тяжело играть в таком составе, но я надеюсь, что к среде Головин, Березуцкий, Васин вернутся. В следующие выходные у нас ещё игра с «Зенитом», очень тяжёлая неделя.
Мы хорошо играем на выезде, но много очков теряем дома. Если будем брать очки дома, то будем на первом месте.
– Главный тренер «Краснодара» сказал, что в команде игроки среднего уровня. Кого бы вы отметили в составе соперника?
– Я не могу комментировать слова тренера «Краснодара». Скажу только, что это хорошая команда.
– Не кажется ли вам, что во 2-м тайме ЦСКА отскочил?
– У нас была очень тяжёлая игра. У нас во 2-м тайме были очень хорошие моменты в контратаках. Понятно, что мы играли строго в оборону, у «Краснодара» получились 2-3 момента, но наши моменты были 100-процетными. И «Краснодар» хорошая команда.
– Какие у ЦСКА были 100-процентные моменты?
– У Витиньо. Но это футбол, хорошо что выиграли у хорошей команды на таком стадионе.
– В 1-м тайме ЦСКА идеально играл в обороне. Почему игра раскрылась во 2-м тайме?
– Конечно, «Краснодар» тратил очень много сил, когда проигрывал, создал несколько моментов, но у нас тоже были хорошие моменты.
– На Лигу чемпионов в таком усечённом составе хватит сил играть?
– Сегодня у нас было много травмированных. Надеемся, что они хорошо восстановятся и будет большая конкуренция. Понятно, что каждые 3 дня тяжело играть в таком составе, но я надеюсь, что к среде Головин, Березуцкий, Васин вернутся. В следующие выходные у нас ещё игра с «Зенитом», очень тяжёлая неделя.
Мы хорошо играем на выезде, но много очков теряем дома. Если будем брать очки дома, то будем на первом месте.
– Главный тренер «Краснодара» сказал, что в команде игроки среднего уровня. Кого бы вы отметили в составе соперника?
– Я не могу комментировать слова тренера «Краснодара». Скажу только, что это хорошая команда.
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