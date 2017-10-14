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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Непомнящий: при эшелонированной обороне ЦСКА "Краснодар" должен был иметь план "B"
Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий после матча 13 тура чемпионата России «Краснодар» - ЦСКА (0:1) в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой назвал победу армейцев заслуженной, отметив, что до игры сомневался в успехе красно-синих.
- Согласны, что результат не отражает событий, происходивших на поле?
- Исходя из ситуации, которая сегодня сложилась в ЦСКА, когда отсутствует группа ключевых футболистов,команда выбрала правильный план на игру и строго его выдерживала. Да, казалось бы, «Краснодар» имел подавляющее преимущество, но это опять же только кажущееся преимущество: игра, думаю, была под управлением армейцев, они четко контролировали ситуацию на поле. ЦСКА настроился на игру и сумел использовать один голевой момент. Хотя, конечно, несколько возможностей забить еще все-таки было. Если говорить о желании и старании «Краснодара», то, конечно, оно присутствовало, но план на игру не имел варианта «B». При такой эшелонированной обороне армейцев надо было искать другие варианты, кроме того что своей игрой предлагал «Краснодар». Поэтому я говорю о вполне заслуженной победе армейцев.
- Учитывая кадровые проблемы ЦСКА, многие до игры называли фаворитом встречи «Краснодар».
- Честно говоря, я в этой ситуации тоже сомневался в успехе. Думал, каким же образом армейцы найдут варианты игры на победу. Я очень хорошо помню апрельский матч в Краснодаре в прошлом сезоне, когда сыграли вничью: там была другого уровня игра, армейцы имели преимущество, но не смогли победить. Сейчас, вроде бы, уступали по игре, но победили. Это футбол.
- Команда показала характер? Или наставник Виктор Гончаренко хорошо поработал над тактикой?
- Мне не совсем корректно рассуждать на эту тему, но, да, есть победы и поражения, которые нужно рассматривать с позиции работы тренеров.
- Чего ожидаете от предстоящего матча армейцев со швейцарским «Базелем» в Лиге чемпионов 18 октября?
- Я не пойду так далеко: не хочу комментировать еврокубки и игру национальной сборной. Там все будет гораздо сложнее.
Напомним, что после победы над «Краснодаром» ЦСКА с 24 очками вышел на третье место в турнирной таблице.
- Согласны, что результат не отражает событий, происходивших на поле?
- Исходя из ситуации, которая сегодня сложилась в ЦСКА, когда отсутствует группа ключевых футболистов,команда выбрала правильный план на игру и строго его выдерживала. Да, казалось бы, «Краснодар» имел подавляющее преимущество, но это опять же только кажущееся преимущество: игра, думаю, была под управлением армейцев, они четко контролировали ситуацию на поле. ЦСКА настроился на игру и сумел использовать один голевой момент. Хотя, конечно, несколько возможностей забить еще все-таки было. Если говорить о желании и старании «Краснодара», то, конечно, оно присутствовало, но план на игру не имел варианта «B». При такой эшелонированной обороне армейцев надо было искать другие варианты, кроме того что своей игрой предлагал «Краснодар». Поэтому я говорю о вполне заслуженной победе армейцев.
- Учитывая кадровые проблемы ЦСКА, многие до игры называли фаворитом встречи «Краснодар».
- Честно говоря, я в этой ситуации тоже сомневался в успехе. Думал, каким же образом армейцы найдут варианты игры на победу. Я очень хорошо помню апрельский матч в Краснодаре в прошлом сезоне, когда сыграли вничью: там была другого уровня игра, армейцы имели преимущество, но не смогли победить. Сейчас, вроде бы, уступали по игре, но победили. Это футбол.
- Команда показала характер? Или наставник Виктор Гончаренко хорошо поработал над тактикой?
- Мне не совсем корректно рассуждать на эту тему, но, да, есть победы и поражения, которые нужно рассматривать с позиции работы тренеров.
- Чего ожидаете от предстоящего матча армейцев со швейцарским «Базелем» в Лиге чемпионов 18 октября?
- Я не пойду так далеко: не хочу комментировать еврокубки и игру национальной сборной. Там все будет гораздо сложнее.
Напомним, что после победы над «Краснодаром» ЦСКА с 24 очками вышел на третье место в турнирной таблице.
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