Арбитр Сергей Карасев назначен на матч "Бавария" – "Селтик"

Российский арбитр Сергей Карасев назначен на игру 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" – "Селтик".Лайнсмены - Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительными рефери - Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым арбитром будет Максим Гаврилин.Встреча пройдет 18 октября в Мюнхене.