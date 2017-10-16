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Арбитр Сергей Карасев назначен на матч "Бавария" – "Селтик"

Российский арбитр Сергей Карасев назначен на игру 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" – "Селтик".

Лайнсмены - Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительными рефери - Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым арбитром будет Максим Гаврилин.

Встреча пройдет 18 октября в Мюнхене.
Теги: Карасев
Сегодня, 12:35
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(1)
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:35) #
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Болеет за:
«Терек»
Нормальный такой матч ему достался.
Регистрация: 7.05.2017
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