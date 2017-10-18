"Бавария" и "ПСЖ" одержали крупные победы

"Бавария" дома переиграла "Селтик" со счетом 3:0 в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.Лига чемпионов3 турМюллер, 17, Киммих, 29, Хуммельс, 51"Бавария": Ульрайх, Алаба, Боатенг, Хуммельс, Киммих, Алькантара, Роббен, Руди, Левандовски, Мюллер, Коман"Селтик": Гордон, Гамбоа, Тирни, Лустиг, Боята, Нтшан, Робертс, Браун, Армстронг, Синклейр, ГриффитсПредупреждения: Робертс, 39В другой встреча "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Андерлехт" со счетом 4:0. У победителей встречи голами отметились Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар и Анхель ди Мария.