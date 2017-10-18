Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Бавария" и "ПСЖ" одержали крупные победы

"Бавария" дома переиграла "Селтик" со счетом 3:0 в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

3 тур

"Бавария" - "Селтик" 3:0

Голы: Мюллер, 17, Киммих, 29, Хуммельс, 51

"Бавария": Ульрайх, Алаба, Боатенг, Хуммельс, Киммих, Алькантара, Роббен, Руди, Левандовски, Мюллер, Коман

"Селтик": Гордон, Гамбоа, Тирни, Лустиг, Боята, Нтшан, Робертс, Браун, Армстронг, Синклейр, Гриффитс

Предупреждения: Робертс, 39

В другой встреча "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Андерлехт" со счетом 4:0. У победителей встречи голами отметились Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар и Анхель ди Мария.
Теги: Бавария Селтик ПСЖ Андерлехт
Вчера, 23:46
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.