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Экс-хавбек "Челси" Рамирес может перейти в "Интер"

Бывший полузащитник лондонского "Челси" Рамирес, ныне выступающий в Китае за "Цзянсу Сунин", может продолжить карьеру в "Интере", информирует Football Italia.

Сообщается, что итальянский клуб намерен арендовать 30-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне в 32 матчах в различных турнирах Рамирес забил 11 мячей.
Теги: Рамирес Интер Трансферы
Сегодня, 19:17
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