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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Экс-хавбек "Челси" Рамирес может перейти в "Интер"
Бывший полузащитник лондонского "Челси" Рамирес, ныне выступающий в Китае за "Цзянсу Сунин", может продолжить карьеру в "Интере", информирует Football Italia.
Сообщается, что итальянский клуб намерен арендовать 30-летнего футболиста.
В нынешнем сезоне в 32 матчах в различных турнирах Рамирес забил 11 мячей.
Сообщается, что итальянский клуб намерен арендовать 30-летнего футболиста.
В нынешнем сезоне в 32 матчах в различных турнирах Рамирес забил 11 мячей.
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