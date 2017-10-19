Экс-хавбек "Челси" Рамирес может перейти в "Интер"

Бывший полузащитник лондонского "Челси" Рамирес, ныне выступающий в Китае за "Цзянсу Сунин", может продолжить карьеру в "Интере", информирует Football Italia.Сообщается, что итальянский клуб намерен арендовать 30-летнего футболиста.В нынешнем сезоне в 32 матчах в различных турнирах Рамирес забил 11 мячей.