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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Лепехин: чисто с человеческой точки зрения, я хотел бы видеть в составе "Зенита" россиян
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепехин в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы против норвежского "Русенборга" (3:1).
- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.
- Матч для "Зенита" получился хороший. С первых минут стали играть агрессивно, первым номером, как и полагается фавориту. Быстрый гол забили, и в принципе, по ходу игры контролировали все, и не было сомнений, что эту игру сине-бело-голубые не выиграют. Хорошо держали мяч, отлично двигалась команда. Не дали практически ничего толком создать "Русенборгу" и на классе обыграли норвежцев. На мой взгляд, все закономерно, и по счету, и по игре. Плюс ко всему, на руку питерцам сыграло то, что, в очередной раз, на стадионе собралось много болельщиков. При такой прекрасной атмосфере "Зенит" обязан играть так, как он играл сегодня. Зенитовцы подтвердили статус фаворита группы.
- Как вам полузащитник Эмилиано Ригони, оформивший хет-трик?
- Я пока еще не разобрался. Никто не станет отрицать, что это игрок высокого класса. Очень техничный, как и полагается футболистам из Южной Америки. Но пока поспешных выводов делать не хочется. Думаю, еще надо подождать, посмотреть, как он себя еще может проявить. Безусловно, сегодняшний матч аргентинцу удался. На мой взгляд, Эмилиано герой этой встречи. Я думаю, что со временем Ригони еще больше освоится в "Зените" и будет приносить пользу команде.
- Другой аргентинский новичок питерцев Себастьян Дриусси и главный тренер Роберто Манчини не пожали друг другу руки, когда футболист покидал поле. Пишут, что между ними конфликт. Ваше мнение по данному инциденту.
- Я считаю, что это бессмысленно обсуждать, тем более в публичной среде. Что бы у них там не происходило - это их дело. Если это будет влиять на результат, то вам журналистам, возможно, стоит поднимать такие вопросы. А если это на результат не влияет, значит, тренер контролирует ситуацию. Во всяком случае, такие инциденты случаются в футболе не в первый раз, такое зачастую бывает. Даже если что-то и есть, то не думаю, что из этого надо раздувать большой скандал. Такие проблемы быстро решаются, если это можно назвать проблемой.
- В составе питерцев вновь вышли 8 иностранцев. Как вы относитесь к подобной практике?
- Знаете, у меня двоякое мнение на этот счет. Я считаю, что если это никак не нарушает какие-либо правила, то такая практика имеет право на существование. Но чисто с человеческой точки зрения, то, конечно, я хотел бы видеть россиян.
- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.
- Матч для "Зенита" получился хороший. С первых минут стали играть агрессивно, первым номером, как и полагается фавориту. Быстрый гол забили, и в принципе, по ходу игры контролировали все, и не было сомнений, что эту игру сине-бело-голубые не выиграют. Хорошо держали мяч, отлично двигалась команда. Не дали практически ничего толком создать "Русенборгу" и на классе обыграли норвежцев. На мой взгляд, все закономерно, и по счету, и по игре. Плюс ко всему, на руку питерцам сыграло то, что, в очередной раз, на стадионе собралось много болельщиков. При такой прекрасной атмосфере "Зенит" обязан играть так, как он играл сегодня. Зенитовцы подтвердили статус фаворита группы.
- Как вам полузащитник Эмилиано Ригони, оформивший хет-трик?
- Я пока еще не разобрался. Никто не станет отрицать, что это игрок высокого класса. Очень техничный, как и полагается футболистам из Южной Америки. Но пока поспешных выводов делать не хочется. Думаю, еще надо подождать, посмотреть, как он себя еще может проявить. Безусловно, сегодняшний матч аргентинцу удался. На мой взгляд, Эмилиано герой этой встречи. Я думаю, что со временем Ригони еще больше освоится в "Зените" и будет приносить пользу команде.
- Другой аргентинский новичок питерцев Себастьян Дриусси и главный тренер Роберто Манчини не пожали друг другу руки, когда футболист покидал поле. Пишут, что между ними конфликт. Ваше мнение по данному инциденту.
- Я считаю, что это бессмысленно обсуждать, тем более в публичной среде. Что бы у них там не происходило - это их дело. Если это будет влиять на результат, то вам журналистам, возможно, стоит поднимать такие вопросы. А если это на результат не влияет, значит, тренер контролирует ситуацию. Во всяком случае, такие инциденты случаются в футболе не в первый раз, такое зачастую бывает. Даже если что-то и есть, то не думаю, что из этого надо раздувать большой скандал. Такие проблемы быстро решаются, если это можно назвать проблемой.
- В составе питерцев вновь вышли 8 иностранцев. Как вы относитесь к подобной практике?
- Знаете, у меня двоякое мнение на этот счет. Я считаю, что если это никак не нарушает какие-либо правила, то такая практика имеет право на существование. Но чисто с человеческой точки зрения, то, конечно, я хотел бы видеть россиян.
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