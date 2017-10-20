Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эмилиано Ригони поспорит за звание игрока недели в Лиге Европы

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони включен в список претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы, передает официальный сайт. Напомним, в матче с "Русенборгом" (3:1) аргентинец сделал хет-трик.

Также на звание лучшего футболиста недели номинированы Яннис Анестис (АЕК, 10 сейвов), Арлем Ньоэре ("Стяуа", 2 удара, 2 гола), Виллиан Хосе ("Реал Сосьедад", 4 удара, 4 гола), Петр Чех ("Арсенал", 4 сейва), Лукас Окампос ("Марсель", 2 удара, 1 гол, 1 голевая передача), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", 2 удара, 2 гола, 1 голевая передача), Андреас Ульмер ("Зальцбург", 1 голевая передача).

Проголосовать можно здесь.
Теги: Ригони
Сегодня, 10:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.