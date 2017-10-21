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Алексей Поддубский: не смог достучаться до своих игроков в перерыве

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский высказался относительно игры 14-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:2).

"Результатом недоволен, счет по игре. В первом тайме мы забили два гола. В перерыве пытался достучаться до футболистов, что нельзя расслабляться, но, видимо, не смог. Во втором тайме пропустили два гола, потеряли концентрацию.

К кубковому матчу с питерским "Динамо" успеем восстановиться. Будем играть на победу". - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: СКА-Хабаровск Поддубский
Сегодня, 14:22
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