Алексей Поддубский: не смог достучаться до своих игроков в перерыве

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский высказался относительно игры 14-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:2)."Результатом недоволен, счет по игре. В первом тайме мы забили два гола. В перерыве пытался достучаться до футболистов, что нельзя расслабляться, но, видимо, не смог. Во втором тайме пропустили два гола, потеряли концентрацию.К кубковому матчу с питерским "Динамо" успеем восстановиться. Будем играть на победу". - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол".