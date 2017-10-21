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Александр Зуев: "Спартак" - реальный конкурент "Зенита" в этом сезоне

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев прокомментировал ничью с "Тосно" (0:0).

- Что поменяли в игре? Это больше внутреннее. Не буду раскрывать секреты.

- Команда вышла на поле в футболках в поддержку Артура Юсупова. Чья была инициатива?

- Команды. Общее решение.

- Непривычно на "Петровском" играть не против "Зенита", а против другой команды?

- А я тут за "Спартак" ни разу не играл против "Зенита" (смеется). Так совпадало, что не играл.

- С кем тяжелее было - сейчас с "Тосно" или с "Зенитом" в августе?

- С "Зенитом", естественно.

- Как считаете, у "Зенита" есть реальные конкуренты в этом сезоне?

- "Спартак" - реальный конкурент.

- С игроками "Спартака" списываетесь?

- С Кутеповым, с Самедовым, с Давыдовым.

- Эйфории нет у них?

- Нет, нормально все.

- После "Севильи" что писали?

- Поздравил их.

- Верили своих глазам, когда видели что происходит?

- Честно сказать, нет.

Rusfootball.info
Теги: Зуев Ростов Тосно
Сегодня, 16:29
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4
(2)
№4 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 17:03) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
laughing
Спартак не стал сливать европу (ну как ни стал, у них даже шанса не было, сразу в группу попали) в этом году, поэтому на все сил не хватит. Тем более с учетом того сколько уже потеряно очков.

ну ну blush только на это и остается уповать таким говнюкам как вы,сергеевичь


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:57) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Сказал бы наоборот, убили бы, и зимой бы его уже не было. Там с этим строго, малейшие проблески разума, и накуй, а вот фантазии, мечтательность приветствуются. Если взгляд блаженного, свой, если сосредоточенный, чужой.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: evgeniy107000k (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (9)

балалайку вам stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 3.10.2017
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:39) #
  • -7
  •  (13)

laughing
Спартак не стал сливать европу (ну как ни стал, у них даже шанса не было, сразу в группу попали) в этом году, поэтому на все сил не хватит. Тем более с учетом того сколько уже потеряно очков.
Регистрация: 26.09.2015
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