Александр Зуев: "Спартак" - реальный конкурент "Зенита" в этом сезоне

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев прокомментировал ничью с "Тосно" (0:0).- Что поменяли в игре? Это больше внутреннее. Не буду раскрывать секреты.- Команды. Общее решение.- А я тут за "Спартак" ни разу не играл против "Зенита" (смеется). Так совпадало, что не играл.- С "Зенитом", естественно.- "Спартак" - реальный конкурент.- С Кутеповым, с Самедовым, с Давыдовым.- Нет, нормально все.- Поздравил их.- Честно сказать, нет.