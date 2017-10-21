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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Зуев: "Спартак" - реальный конкурент "Зенита" в этом сезоне
Полузащитник "Ростова" Александр Зуев прокомментировал ничью с "Тосно" (0:0).
- Что поменяли в игре? Это больше внутреннее. Не буду раскрывать секреты.
- Команда вышла на поле в футболках в поддержку Артура Юсупова. Чья была инициатива?
- Команды. Общее решение.
- Непривычно на "Петровском" играть не против "Зенита", а против другой команды?
- А я тут за "Спартак" ни разу не играл против "Зенита" (смеется). Так совпадало, что не играл.
- С кем тяжелее было - сейчас с "Тосно" или с "Зенитом" в августе?
- С "Зенитом", естественно.
- Как считаете, у "Зенита" есть реальные конкуренты в этом сезоне?
- "Спартак" - реальный конкурент.
- С игроками "Спартака" списываетесь?
- С Кутеповым, с Самедовым, с Давыдовым.
- Эйфории нет у них?
- Нет, нормально все.
- После "Севильи" что писали?
- Поздравил их.
- Верили своих глазам, когда видели что происходит?
- Честно сказать, нет.
Rusfootball.info
- Что поменяли в игре? Это больше внутреннее. Не буду раскрывать секреты.
- Команда вышла на поле в футболках в поддержку Артура Юсупова. Чья была инициатива?
- Команды. Общее решение.
- Непривычно на "Петровском" играть не против "Зенита", а против другой команды?
- А я тут за "Спартак" ни разу не играл против "Зенита" (смеется). Так совпадало, что не играл.
- С кем тяжелее было - сейчас с "Тосно" или с "Зенитом" в августе?
- С "Зенитом", естественно.
- Как считаете, у "Зенита" есть реальные конкуренты в этом сезоне?
- "Спартак" - реальный конкурент.
- С игроками "Спартака" списываетесь?
- С Кутеповым, с Самедовым, с Давыдовым.
- Эйфории нет у них?
- Нет, нормально все.
- После "Севильи" что писали?
- Поздравил их.
- Верили своих глазам, когда видели что происходит?
- Честно сказать, нет.
Rusfootball.info
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