Вадим Скрипченко: победа нужна была как глоток свежего воздуха

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал победу над "Арсеналом" в матче 14-го тура чемпионата России."Нервный матч получился. Над командой довлеет нехватка очков. Победа нужна была как глоток свежего воздуха. Повели в два мяча и тут же пропустили в ответной атаке, и все на тоненького до последней минуты. Благодарен команде за проявленный характер. Главный итог - мы сегодня победили. Испытывали проблемы в конце, но выстояли", - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".