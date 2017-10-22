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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вадим Скрипченко: победа нужна была как глоток свежего воздуха
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал победу над "Арсеналом" в матче 14-го тура чемпионата России.
"Нервный матч получился. Над командой довлеет нехватка очков. Победа нужна была как глоток свежего воздуха. Повели в два мяча и тут же пропустили в ответной атаке, и все на тоненького до последней минуты. Благодарен команде за проявленный характер. Главный итог - мы сегодня победили. Испытывали проблемы в конце, но выстояли", - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".
"Нервный матч получился. Над командой довлеет нехватка очков. Победа нужна была как глоток свежего воздуха. Повели в два мяча и тут же пропустили в ответной атаке, и все на тоненького до последней минуты. Благодарен команде за проявленный характер. Главный итог - мы сегодня победили. Испытывали проблемы в конце, но выстояли", - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".
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