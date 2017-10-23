Болельщики "Марселя" забросали Неймара посторонними предметами (видео)

Неймара забрасывают посторонними предметами в матче с "Марселем"pic.twitter.com/3KFwzJJ5uA — СЭ Футбол (@football_se) October 22, 2017

Болельщики "Марселя" забросали нападающего "ПСЖ" (2:2) Неймара посторонними предметами, когда форвард пытался подать угловой во втором тайме встречи.Напомним, Неймар на 87-й минуте получил второе предупреждение и был удален.