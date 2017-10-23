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Болельщики "Марселя" забросали Неймара посторонними предметами (видео)

Болельщики "Марселя" забросали нападающего "ПСЖ" (2:2) Неймара посторонними предметами, когда форвард пытался подать угловой во втором тайме встречи.

Напомним, Неймар на 87-й минуте получил второе предупреждение и был удален.

Теги: Неймар ПСЖ Марсель
Сегодня, 06:59
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