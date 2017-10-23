Килиан Мбаппе стал обладателем награды Golden Boy

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил награду лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года по версии Tuttosport.Французский в споре за награду Golden Boy опередил нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса и хавбека "Барселоны" Усмана Дембеле.