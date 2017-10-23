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Килиан Мбаппе стал обладателем награды Golden Boy

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил награду лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года по версии Tuttosport.

Французский в споре за награду Golden Boy опередил нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса и хавбека "Барселоны" Усмана Дембеле.
Теги: Мбаппе
Сегодня, 10:31
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(1)
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Заслуженно


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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