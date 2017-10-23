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Владимир Маминов: у "Спартака-2" выступают пацаны, у нас – мужики. Они стараются, мы мучаемся

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов прокомментировал матч 19-го тура первенства ФНЛ против "Спартака-2" (1:3).

"Впечатления от игры? Самые ужасные. Мы проиграли по всем статьям. Думаю, если взять любой статистический показатель – будем позади. У "Спартака-2" выступают пацаны. У нас – мужики. Москвичи стараются, мы – мучаемся. У соперника все футболисты играющие, у нас – подыгрывающие.

Задачи на сезон сейчас приземленные – остаться в ФНЛ. Будем слушать цели от руководства. У "Тюмени" совсем иной уровень. Я не знаю, как футболисты тренировались до меня. Я могу говорить только о своей работе. У меня пока не получается найти мотивацию. Все перепробовал. Амбиции у игрока должны быть в любом возрасте. Думаю, что у тюменцев и "Спартака-2" они сегодня были совсем полярными", - цитирует Маминова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Маминов Тюмень
Сегодня, 10:57
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