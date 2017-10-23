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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Томас Мюллер из-за травмы пропустит три недели
Форвард "Баварии" Томас Мюллер из-за травмы пропустит три недели, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что футболист пропустит шесть недель. Напомним, у Мюллера был диагностирован разрыв мышечного волокна в верхней поверхности бедра.
Ранее сообщалось, что футболист пропустит шесть недель. Напомним, у Мюллера был диагностирован разрыв мышечного волокна в верхней поверхности бедра.
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