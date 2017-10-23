Форвард "Баварии" Томас Мюллер из-за травмы пропустит три недели, сообщает пресс-служба клуба.Ранее сообщалось, что футболист пропустит шесть недель. Напомним, у Мюллера был диагностирован разрыв мышечного волокна в верхней поверхности бедра.