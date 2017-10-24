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Игорь Лебедев: главный плюс "Локо" - Семин и его умение сплотить коллектив

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев высказался относительно лидерства "Локомотива" в чемпионате России.

"У "Локомотива" впереди очень важные три матча – с "Зенитом", "Шерифом" и ЦСКА. Это будет проверка амбиций на золотые медали. Во многом определяющим станет матч в Санкт-Петербурге. Команда Манчини амбициозна, да и в Питере всегда непросто играть.

Хочется победы от "Локо", который всегда собирается на такие матчи. "Спартак" на "Открытие Арене" обыгран, как и ЦСКА на "ВЭБ Арене". Команда Юрия Семина хорошо показывает себя в этом сезоне на выезде, поэтому надеюсь, что и против "Зенита" покажет все, на что способен.

Тренерское мастерство Юрия Семина привело к тому, что "Локомотив" вновь возглавляет турнирную таблицу. Он доказал, что из ничего может сделать конфетку. У "Локомотива" не такая большая "скамейка", как у "Зенита". Нет ярких звезд, которые в одиночку способны решить исход матча, нет огромного финансирования, и есть проблемы с финансовым фэйр-плей.

Но главный плюс "Локо" - Семин и его умение сплотить коллектив. При отсутствии ярких звёзд "Локо" выступает как единое целое", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
Теги: Лебедев Локомотив
Сегодня, 14:22
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(1)
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:32) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sewer 79
какой же ты долпоеп, Лебедев.

А ты наверное умный.... .


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 15:22) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Игорь Лебедев: "хватить звать Семина в "Локомотив", Палыч уже не тот"
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ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ: ГЛАВНЫЙ ПЛЮС "ЛОКО" - СЕМИН И ЕГО УМЕНИЕ СПЛОТИТЬ КОЛЛЕКТИВ
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хех))


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:19) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А Фернандеш не звезда?
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:12) #
  • -2
  •  (4)

какой же ты долпоеп, Лебедев.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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