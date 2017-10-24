Спартаковское и волжское дерби. Превью 1/8 финала кубка России

"СКА-Хабаровск" – "Динамо" Санкт-Петербург

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"Луч-Энергия" – "Енисей"

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"Тамбов" – "Авангард"

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"Шинник" – "Олимпиец"

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"Ростов" – "Амкар"

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"Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик

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"Рубин" – "Крылья Советов"

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"Тосно" - "Томь"

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