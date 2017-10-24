Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Спартаковское и волжское дерби. Превью 1/8 финала кубка России
В рамках 1/8 финала кубка России состоятся сразу три встречи представителей ФНЛ друг с другом, а также дерби между "Спартаками" и представителями крупнейших городов Поволжья. Rusfootball.info рассказывает о каждом из предстоящих матчей.
Еще месяц назад питерское «Динамо» уверенно шло в тройке лучших команд ФНЛ, но после сенсационной победы в дерби с «Зенитом» ему не удалось выиграть ни одного матча. Серия неудач привела к тому, что подопечные Точилина опустились ближе к центру турнирной таблицы. Впрочем, главный тренер «динамовцев» не скрывает, что предстоящая встреча в Хабаровске носит более важный характер. Ради нее он даже предоставил отдых своим лидерам в последнем туре первого дивизиона. При этом есть информация, что руководство клуба предусмотрело за кубковую победу более внушительные по сравнению с игрой чемпионата премиальные.
Насколько сильна мотивация «СКА», мы сможем узнать только после выхода команд на поле, но уже сейчас понятно, что может поспособствовать должному настрою. В той части сетки, в которой находятся «хабаровчане», нет клубов с приставкой «топ». Каждый соперник им вполне по зубам, а потому есть хороший шанс подкрепить свой дебютный сезон в Премьер-Лиге успешным выступлением в кубке. Тем более что подопечные Поддубского в выходные играли на своем поле и им не пришлось осуществлять дальний перелет. При этом мы не забудем, что «СКА» дома не проигрывает с середины июля и находится в достаточно хорошей форме.
25 октября, 11:30, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж)
Последние матчи: В П В П Н / Н П Н Н П
Статистика личных встреч: 8 +2 =2 -4 9:13
Котировки: 1.78 - 3.28 - 4.28
Трансляция матча:
Через полчаса после начала встречи в Хабаровске стартует еще один дальневосточный матч 1/8 финала кубка России. Интриги в нем будет не так много – безоговорочный лидер ФНЛ сразится с явным аутсайдером лиги. «Луч» испытывает большие трудности, которые не ограничиваются плохими результатами. Клуб из Владивостока очень сильно страдает из-за финансов, перед игроками есть задолженности по зарплате. Победы над «Авангардом» и над «Анжи» являются редким исключением – в основном «энергетики» уходят с поля ни с чем. Любопытно, что на своем поле они не побеждали с 15 июля, хотя, казалось бы, кому как не им пользоваться преимуществом домашних встреч.
«Енисей» в нынешнем сезоне является полной противоположностью «Луча». Команда Аленичева с девятиочковым отрывом лидирует в первом дивизионе, забивает в среднем больше 2 мячей за игру и радует зрелищным футболом. Она не проигрывает на протяжении практически трех месяцев, одержав за этот период 14 побед и лишь дважды сыграв вничью. Сложно сказать, за счет чего клуб из Владивостока сможет обыграть «красноярцев». Разве что есть риск недонастроя или проведения Аленичевым ротации. Но есть ли смысл жертвовать неплохими перспективами в кубке, когда в ФНЛ есть большой запас?
25 октября, 12:00, стадион "Динамо", Владивосток
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск)
Последние матчи: Н Н Н В П / В Н В В В
Статистика личных встреч: 21 +7 =6 -8 23:20
Котировки: 3.98 - 3.29 - 1.84
В этот раз на стадии 1/8 финала много матчей с участием команд из ФНЛ. Еще один из них состоится в Тамбове, где одноименный клуб примет курский «Авангард». Обидчик ЦСКА выступает не очень удачно – в последних встречах на его счету лишь одна победа. «Куряне» находятся в опасной близости от зоны вылета, и, возможно, им стоит сосредоточить все свое внимание на чемпионате, а кубком ради достижения успеха пожертвовать. Впрочем, это лишь одно мнение. Другая точка зрения гласит, что именно выход в четвертьфинал может послужит тем самым импульсом, который позволит команде поверить в себя и выбраться поближе к середине таблицы.
Впрочем, еще никому в этом сезоне не удавалось победить в Тамбове. Единственным клубом, который смог отобрать хотя бы ничью стало питерское «Динамо». Все остальные 10 соперников, приезжавших в гости к команде Талалаева, уезжали ни с чем. Причем, в этом списке значатся и тульский «Арсенал», обыгравший недавно на выезде «Зенит», и лидер ФНЛ «Енисей». Тем не менее, любопытно, что в плане опыта выступления в кубке России «Тамбов» и «Авангард» равны. Лучшим результатом и тех, и других является выход в 1/8, а потому на кону не только путевка в четвертьфинал, но и новый исторический рекорд.
25 октября, 14:00, стадион "Спартак", Тамбов
Главный судья: Артем Любимов (Санкт-Петербург)
Последние матчи: В П Н П В / П П В П Н
Статистика личных встреч: 7 +4 =1 -2 14:9
Котировки: 1.61 - 3.26 - 5.81
Трансляция матча:
Пара «Шинник» - «Олимпиец» очень похожа по раскладу сил на предыдущую, ту, что сыграет в Тамбове. Ярославский клуб продолжает борьбу за самые высокие места, «нижегородцы» активно стараются избежать попадания в зону вылета, а потому неудивительно, что хозяева являются фаворитами встречи. В последних турах ФНЛ они уступали только «Енисей» и «Оренбургу» - командам, которые являются одними из лучших в лиге. При этом это были выездные матчи. На своем поле «Шинник» этой осенью обыгрывал и «Тамбов», и «Балтику», и «Урал». Правда, главный тренер «ярославцев» Александр Побегалов заявил, что против «Олимпийца», скорее всего, будет играть смешанный состав. Но мы помним, что на предыдущих стадиях кубка он также обходился без ряда игроков основы, и это не мешало его команде побеждать.
Возможно, аналогичное решение примет и Николай Писарев. Его подопечные набрали хороший ход в чемпионате. В последних четырех матчах они одержали три победы. Это позволило им подняться на спасительное 15-е место, но впереди игра с соседом по турнирной таблице – «Томью», а еще через три дня после этого важнейшая встреча с «Химками». Не исключено, что Писарев сделает ставку именно на ФНЛ и не будет нагружать игроков основы в кубке. Как бы то ни было, стоит вспомнить, что «Шинник» и «Олимпиец» уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне. В начале августа «ярославцы» обыграли «нижегородцев» на выезде со счетом 1:0. Будет ли новый матч для них столь же успешным?
25 октября, 15:00, стадион "Урожай", п. Караваево
Главный судья: Александр Борисов (Самара)
Последние матчи: П В В В П / П В В П В
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 1:0
Котировки: 1.78 - 3.32 - 4.24
Матч в Ростове-на-Дону будет единственным на стадии 1/8 финала кубка, в котором сойдутся две команды высшего российского дивизиона. «Ростов» и «Амкар» заслужили право сыграть друг с другом после побед над «Волгарем» и «Факелом» соответственно. На пути к финалу их соперниками могут быть несколько из пяти клубов ФНЛ или хабаровский «СКА». Согласитесь, перспектива вполне неплохая, а потому стоит ожидать от «ростовчан» и «пермяков» серьезной зарубы.
Любопытно, что к очной встрече команды подходят с абсолютно разными результатами. Подопечные Кучука больше двух месяцев не побеждают в Премьер-Лиге, а кубковая победа над «Волгарем» остается единственным светлым пятном за это время. «Амкар», в свою очередь, не проигрывает и не пропускает в шести последних матчах. Агентство «Prof-Sport Company» на этой неделе акцентировало внимание общественности на том, что успехи пермского клуба связаны с тем, что в него вернулся Вадим Евсеев, который сейчас, по сути, и является главным тренером. Есть информация, что уже скоро легендарный футболист получил официальный статус наставника, но для этого в том числе требуется достойное выступление в кубке.
25 октября, 18:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Последние матчи: В П П П Н / В В В Н Н
Статистика личных встреч: 28 +10 =8 -10 27:24
Котировки: 1.86 - 3.08 - 4.22
Трансляция матча:
Больше всех на данной стадии турнира повезло чемпиону. Московский «Спартак» встретится с одноименной командой из Нальчика, которая нынче выступает во втором дивизионе. При этом «кабардино-балкарцы» даже не находятся в числе десяти лучших в зоне «Юг». После 15-ти туров они располагаются на 11-й строчке, имея в своем активе только 4 победы. Свое шествие в кубке «Спартак» из Нальчика начал с далекой 1/128 финала. Тогда он обыграл «Машук-КМВ» со счетом 1:0. Интересно, что в дальнейшем ему не удавалось выиграть в основное время – «Ангушт» они победили в овертайме, а «Черноморец» и московское «Динамо» в серии пенальти.
Сложно придумать большей сенсации, чем поражение столичного «Спартака» от такого соперника. Разница в классе более чем очевидна, а история противостояния команд, гласящая о том, что у Нальчика ни одной победы над «москвичами», лишь окончательно убивает интригу. Впрочем, интересно посмотреть на то, какой состав выставит Каррера. Будет очень странно увидеть игроков основы, которым скоро в гостях играть с «Ростовом» и «Севильей». Возможно, кто-то из них, конечно, выйдет на поле, но гораздо более вероятно появление на поле большого количества молодежи.
25 октября, 19:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск)
Последние матчи: Н В В В Н / П Н П В П
Статистика личных встреч: 12 +8 =4 -0 21:10
Котировки: 1.08 - 7.66 - 18.00
Трансляция матча:
Пожалуй, самая интересная встреча 1/8 финала кубка России состоится в Казани. Сражения «Рубина» и «Крыльев» не просто так именуются «волжским дерби» - эти клубы всегда отчаянно бьются друг с другом за право быть хозяевами Поволжья. Сейчас, впрочем, на кону заметно более привлекательный приз. Впервые в истории «казанцы» и «самарцы» встретятся не в рамках чемпионата и разыграют путевку в четвертьфинал турнира, победа в котором дает право сыграть в Лиге Европы. Уверен, именно в этом главная мотивация подопечных Бердыев, ведь в Премьер-Лиге конкуренция безумно высока, а в кубке из топовых соперников остался только «Спартак». «Крылья» же всегда рады остановить своего географического соседа и оказаться лучше него.
Впрочем, результаты последних матчей команды Тихонова не внушают большого оптимизма. В играх с не самыми крепкими даже по меркам ФНЛ «Факелом», «Ротором» и «Кубанью» «самарцы» потерпели два поражения и добыли только одну ничью. Андрей Валерьевич признает, что психологическое состояние у его подопечных не лучшее, но уверяет, что функционально и физически они готовы хорошо. В Казани еще недавно была похожая ситуация, но после перерыва на матчи национальных сборных «Рубину» удалось прервать серию из поражений. При этом две встречи подряд он завершил без пропущенных мячей. Смогут ли «Крылья» взломать оборону казанского клуба или вылетят из кубка? Узнаем совсем скоро. Курбан Бекиевич, кстати говоря, допустил, что он может применить ротацию и дать шанс поиграть игрокам запаса.
25 октября, 19:00, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Игорь Федотов (Москва)
Последние матчи: В П П В Н / П В П Н П
Статистика личных встреч: 26 +14 =8 -4 45:24
Котировки: 1.44 - 3.85 - 6.20
Трансляция матча:
Одновременно со встречами в Москве и в Казани стартует матч в Санкт-Петербурге. Положившая начало неудачам «Краснодара» «Томь» приедет в гости к исторически успешно выступающему в кубке «Тосно». Оба клуба располагаются в самом низу турнирных таблиц своих чемпионатов, но не отчаиваются. «Томичи», например, недавно сыграли вничью с лидером ФНЛ «Енисеем», а «тосненцы» на своем поле не проигрывают с 9 августа. Эти факты, конечно, не говорят, что у них нет проблем, но они помогают понять, что ситуация в обеих командах не такая уж плохая. Каждая из них имеет шанс пройти в четвертьфинал при условии, что они покажут то лучшее, что у них есть. Любопытно, что после игры на кубок и у «Тосно», и у «Томи» встреча с прямым конкурентом в борьбе за выживание в своем чемпионате. Мне не кажется, что ради этого Парфенов и Петраков не будут выставлять смешанные составы, но этот фактор нельзя не учитывать.
25 октября, 19:00, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Последние матчи: В П В Н Н / П Н П В П
Статистика личных встреч: 4 +1 =1 -2 7:7
Котировки: 1.40 - 3.56 - 8.43
Иван Долинин, Rusfootball.info
"СКА-Хабаровск" – "Динамо" Санкт-Петербург
Еще месяц назад питерское «Динамо» уверенно шло в тройке лучших команд ФНЛ, но после сенсационной победы в дерби с «Зенитом» ему не удалось выиграть ни одного матча. Серия неудач привела к тому, что подопечные Точилина опустились ближе к центру турнирной таблицы. Впрочем, главный тренер «динамовцев» не скрывает, что предстоящая встреча в Хабаровске носит более важный характер. Ради нее он даже предоставил отдых своим лидерам в последнем туре первого дивизиона. При этом есть информация, что руководство клуба предусмотрело за кубковую победу более внушительные по сравнению с игрой чемпионата премиальные.
Насколько сильна мотивация «СКА», мы сможем узнать только после выхода команд на поле, но уже сейчас понятно, что может поспособствовать должному настрою. В той части сетки, в которой находятся «хабаровчане», нет клубов с приставкой «топ». Каждый соперник им вполне по зубам, а потому есть хороший шанс подкрепить свой дебютный сезон в Премьер-Лиге успешным выступлением в кубке. Тем более что подопечные Поддубского в выходные играли на своем поле и им не пришлось осуществлять дальний перелет. При этом мы не забудем, что «СКА» дома не проигрывает с середины июля и находится в достаточно хорошей форме.
25 октября, 11:30, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж)
Последние матчи: В П В П Н / Н П Н Н П
Статистика личных встреч: 8 +2 =2 -4 9:13
Котировки: 1.78 - 3.28 - 4.28
Трансляция матча:
"Луч-Энергия" – "Енисей"
Через полчаса после начала встречи в Хабаровске стартует еще один дальневосточный матч 1/8 финала кубка России. Интриги в нем будет не так много – безоговорочный лидер ФНЛ сразится с явным аутсайдером лиги. «Луч» испытывает большие трудности, которые не ограничиваются плохими результатами. Клуб из Владивостока очень сильно страдает из-за финансов, перед игроками есть задолженности по зарплате. Победы над «Авангардом» и над «Анжи» являются редким исключением – в основном «энергетики» уходят с поля ни с чем. Любопытно, что на своем поле они не побеждали с 15 июля, хотя, казалось бы, кому как не им пользоваться преимуществом домашних встреч.
«Енисей» в нынешнем сезоне является полной противоположностью «Луча». Команда Аленичева с девятиочковым отрывом лидирует в первом дивизионе, забивает в среднем больше 2 мячей за игру и радует зрелищным футболом. Она не проигрывает на протяжении практически трех месяцев, одержав за этот период 14 побед и лишь дважды сыграв вничью. Сложно сказать, за счет чего клуб из Владивостока сможет обыграть «красноярцев». Разве что есть риск недонастроя или проведения Аленичевым ротации. Но есть ли смысл жертвовать неплохими перспективами в кубке, когда в ФНЛ есть большой запас?
25 октября, 12:00, стадион "Динамо", Владивосток
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск)
Последние матчи: Н Н Н В П / В Н В В В
Статистика личных встреч: 21 +7 =6 -8 23:20
Котировки: 3.98 - 3.29 - 1.84
"Тамбов" – "Авангард"
В этот раз на стадии 1/8 финала много матчей с участием команд из ФНЛ. Еще один из них состоится в Тамбове, где одноименный клуб примет курский «Авангард». Обидчик ЦСКА выступает не очень удачно – в последних встречах на его счету лишь одна победа. «Куряне» находятся в опасной близости от зоны вылета, и, возможно, им стоит сосредоточить все свое внимание на чемпионате, а кубком ради достижения успеха пожертвовать. Впрочем, это лишь одно мнение. Другая точка зрения гласит, что именно выход в четвертьфинал может послужит тем самым импульсом, который позволит команде поверить в себя и выбраться поближе к середине таблицы.
Впрочем, еще никому в этом сезоне не удавалось победить в Тамбове. Единственным клубом, который смог отобрать хотя бы ничью стало питерское «Динамо». Все остальные 10 соперников, приезжавших в гости к команде Талалаева, уезжали ни с чем. Причем, в этом списке значатся и тульский «Арсенал», обыгравший недавно на выезде «Зенит», и лидер ФНЛ «Енисей». Тем не менее, любопытно, что в плане опыта выступления в кубке России «Тамбов» и «Авангард» равны. Лучшим результатом и тех, и других является выход в 1/8, а потому на кону не только путевка в четвертьфинал, но и новый исторический рекорд.
25 октября, 14:00, стадион "Спартак", Тамбов
Главный судья: Артем Любимов (Санкт-Петербург)
Последние матчи: В П Н П В / П П В П Н
Статистика личных встреч: 7 +4 =1 -2 14:9
Котировки: 1.61 - 3.26 - 5.81
Трансляция матча:
"Шинник" – "Олимпиец"
Пара «Шинник» - «Олимпиец» очень похожа по раскладу сил на предыдущую, ту, что сыграет в Тамбове. Ярославский клуб продолжает борьбу за самые высокие места, «нижегородцы» активно стараются избежать попадания в зону вылета, а потому неудивительно, что хозяева являются фаворитами встречи. В последних турах ФНЛ они уступали только «Енисей» и «Оренбургу» - командам, которые являются одними из лучших в лиге. При этом это были выездные матчи. На своем поле «Шинник» этой осенью обыгрывал и «Тамбов», и «Балтику», и «Урал». Правда, главный тренер «ярославцев» Александр Побегалов заявил, что против «Олимпийца», скорее всего, будет играть смешанный состав. Но мы помним, что на предыдущих стадиях кубка он также обходился без ряда игроков основы, и это не мешало его команде побеждать.
Возможно, аналогичное решение примет и Николай Писарев. Его подопечные набрали хороший ход в чемпионате. В последних четырех матчах они одержали три победы. Это позволило им подняться на спасительное 15-е место, но впереди игра с соседом по турнирной таблице – «Томью», а еще через три дня после этого важнейшая встреча с «Химками». Не исключено, что Писарев сделает ставку именно на ФНЛ и не будет нагружать игроков основы в кубке. Как бы то ни было, стоит вспомнить, что «Шинник» и «Олимпиец» уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне. В начале августа «ярославцы» обыграли «нижегородцев» на выезде со счетом 1:0. Будет ли новый матч для них столь же успешным?
25 октября, 15:00, стадион "Урожай", п. Караваево
Главный судья: Александр Борисов (Самара)
Последние матчи: П В В В П / П В В П В
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 1:0
Котировки: 1.78 - 3.32 - 4.24
"Ростов" – "Амкар"
Матч в Ростове-на-Дону будет единственным на стадии 1/8 финала кубка, в котором сойдутся две команды высшего российского дивизиона. «Ростов» и «Амкар» заслужили право сыграть друг с другом после побед над «Волгарем» и «Факелом» соответственно. На пути к финалу их соперниками могут быть несколько из пяти клубов ФНЛ или хабаровский «СКА». Согласитесь, перспектива вполне неплохая, а потому стоит ожидать от «ростовчан» и «пермяков» серьезной зарубы.
Любопытно, что к очной встрече команды подходят с абсолютно разными результатами. Подопечные Кучука больше двух месяцев не побеждают в Премьер-Лиге, а кубковая победа над «Волгарем» остается единственным светлым пятном за это время. «Амкар», в свою очередь, не проигрывает и не пропускает в шести последних матчах. Агентство «Prof-Sport Company» на этой неделе акцентировало внимание общественности на том, что успехи пермского клуба связаны с тем, что в него вернулся Вадим Евсеев, который сейчас, по сути, и является главным тренером. Есть информация, что уже скоро легендарный футболист получил официальный статус наставника, но для этого в том числе требуется достойное выступление в кубке.
25 октября, 18:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Последние матчи: В П П П Н / В В В Н Н
Статистика личных встреч: 28 +10 =8 -10 27:24
Котировки: 1.86 - 3.08 - 4.22
Трансляция матча:
"Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик
Больше всех на данной стадии турнира повезло чемпиону. Московский «Спартак» встретится с одноименной командой из Нальчика, которая нынче выступает во втором дивизионе. При этом «кабардино-балкарцы» даже не находятся в числе десяти лучших в зоне «Юг». После 15-ти туров они располагаются на 11-й строчке, имея в своем активе только 4 победы. Свое шествие в кубке «Спартак» из Нальчика начал с далекой 1/128 финала. Тогда он обыграл «Машук-КМВ» со счетом 1:0. Интересно, что в дальнейшем ему не удавалось выиграть в основное время – «Ангушт» они победили в овертайме, а «Черноморец» и московское «Динамо» в серии пенальти.
Сложно придумать большей сенсации, чем поражение столичного «Спартака» от такого соперника. Разница в классе более чем очевидна, а история противостояния команд, гласящая о том, что у Нальчика ни одной победы над «москвичами», лишь окончательно убивает интригу. Впрочем, интересно посмотреть на то, какой состав выставит Каррера. Будет очень странно увидеть игроков основы, которым скоро в гостях играть с «Ростовом» и «Севильей». Возможно, кто-то из них, конечно, выйдет на поле, но гораздо более вероятно появление на поле большого количества молодежи.
25 октября, 19:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск)
Последние матчи: Н В В В Н / П Н П В П
Статистика личных встреч: 12 +8 =4 -0 21:10
Котировки: 1.08 - 7.66 - 18.00
Трансляция матча:
"Рубин" – "Крылья Советов"
Пожалуй, самая интересная встреча 1/8 финала кубка России состоится в Казани. Сражения «Рубина» и «Крыльев» не просто так именуются «волжским дерби» - эти клубы всегда отчаянно бьются друг с другом за право быть хозяевами Поволжья. Сейчас, впрочем, на кону заметно более привлекательный приз. Впервые в истории «казанцы» и «самарцы» встретятся не в рамках чемпионата и разыграют путевку в четвертьфинал турнира, победа в котором дает право сыграть в Лиге Европы. Уверен, именно в этом главная мотивация подопечных Бердыев, ведь в Премьер-Лиге конкуренция безумно высока, а в кубке из топовых соперников остался только «Спартак». «Крылья» же всегда рады остановить своего географического соседа и оказаться лучше него.
Впрочем, результаты последних матчей команды Тихонова не внушают большого оптимизма. В играх с не самыми крепкими даже по меркам ФНЛ «Факелом», «Ротором» и «Кубанью» «самарцы» потерпели два поражения и добыли только одну ничью. Андрей Валерьевич признает, что психологическое состояние у его подопечных не лучшее, но уверяет, что функционально и физически они готовы хорошо. В Казани еще недавно была похожая ситуация, но после перерыва на матчи национальных сборных «Рубину» удалось прервать серию из поражений. При этом две встречи подряд он завершил без пропущенных мячей. Смогут ли «Крылья» взломать оборону казанского клуба или вылетят из кубка? Узнаем совсем скоро. Курбан Бекиевич, кстати говоря, допустил, что он может применить ротацию и дать шанс поиграть игрокам запаса.
25 октября, 19:00, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Игорь Федотов (Москва)
Последние матчи: В П П В Н / П В П Н П
Статистика личных встреч: 26 +14 =8 -4 45:24
Котировки: 1.44 - 3.85 - 6.20
Трансляция матча:
"Тосно" - "Томь"
Одновременно со встречами в Москве и в Казани стартует матч в Санкт-Петербурге. Положившая начало неудачам «Краснодара» «Томь» приедет в гости к исторически успешно выступающему в кубке «Тосно». Оба клуба располагаются в самом низу турнирных таблиц своих чемпионатов, но не отчаиваются. «Томичи», например, недавно сыграли вничью с лидером ФНЛ «Енисеем», а «тосненцы» на своем поле не проигрывают с 9 августа. Эти факты, конечно, не говорят, что у них нет проблем, но они помогают понять, что ситуация в обеих командах не такая уж плохая. Каждая из них имеет шанс пройти в четвертьфинал при условии, что они покажут то лучшее, что у них есть. Любопытно, что после игры на кубок и у «Тосно», и у «Томи» встреча с прямым конкурентом в борьбе за выживание в своем чемпионате. Мне не кажется, что ради этого Парфенов и Петраков не будут выставлять смешанные составы, но этот фактор нельзя не учитывать.
25 октября, 19:00, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Последние матчи: В П В Н Н / П Н П В П
Статистика личных встреч: 4 +1 =1 -2 7:7
Котировки: 1.40 - 3.56 - 8.43
Иван Долинин, Rusfootball.info
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