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"Луч-Энергия" выбил "Енисей" из Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России лидер ФНЛ "Енисей" во Владивостоке уступил "Лучу-Энергии" и покинул турнир.

Кубок России. 1/8 финала

"Луч-Энергия" - "Енисей" - 2:1

Голы: Пономаренко, 19, Килин, 70 - Камеш, 56.

"Луч-Энергия": Шамов, Насадюк, Тихий, Празновски, Марущак, Пономаренко, Фомин, Килин (Маляка, 83), Гелоян, Носов (Мязин, 88), Хлебородов (Гордиенко, 60).

"Енисей": Чепчугов, Новиков, Васильев, Рожков, Чичерин, Фатуллаев, Харитонов (Козлов, 55), Ломакин, Сердеров, Малоян (Камеш, 55), Кутьин (Иванов, 69).

Предупреждения: Пономаренко, 16.
Теги: Енисей Луч-Энергия
Сегодня, 13:58
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(0)
№3 Написал: Campos Москва (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лига Европы всё ближе к Востоку!
Регистрация: 26.12.2008
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Так...Хабаровск и Владивосток в 1/4..это интересно smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Эх... Как жаль-то... pensive
Регистрация: 2.08.2013
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