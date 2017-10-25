Дик Адвокат включил Квинси Промеса в расширенный состав сборной Голландии

De voorlopige selectie voor de laatste twee oefeninterlands van 2017 tegen Schotland en Roemeni? ?https://t.co/OmuNzWg64f #SCONED #ROENED pic.twitter.com/VYgnxrQIW5 — OnsOranje (@OnsOranje) October 25, 2017

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат назвал расширенный состав на ближайшие товарищеские матчи. В список попал 31 футболист, среди которых полузащитник "Спартака" Квинси Промес.Напомним, 9 ноября голландцы сыграют с командой Шотландии в Абердине, а пять дней спустя - с румынами в Бухаресте.