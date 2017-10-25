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Дик Адвокат включил Квинси Промеса в расширенный состав сборной Голландии

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат назвал расширенный состав на ближайшие товарищеские матчи. В список попал 31 футболист, среди которых полузащитник "Спартака" Квинси Промес.

Напомним, 9 ноября голландцы сыграют с командой Шотландии в Абердине, а пять дней спустя - с румынами в Бухаресте.

Теги: Сборная Голландии
Сегодня, 14:22
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