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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: команду второй лиги, которая даже не лидирует в своей зоне, "Спартак" должен выносить со счетом 8:0
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал победу своей бывшей команды в 1/8 финала Кубка России над нальчикским "Спартаком" (5:2).
- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.
- Команда, которая действующий чемпион, играла с командой, которая занимает 11 место в третьем по силе чемпионате в России. Я думаю, что разрыв в классе между "Спартаком" и нальчикской командой гораздо больше, чем разница между московским "Спартаком" и "Барселоной". Поэтому удивительно, что первый тайм закончился ничейным результатом, и то, что нальчане смогли забить два гола по итогам всей встречи. На мой взгляд, это тревожный сигнал для москвичей. Я в конце матча увидел счастливое лицо главного тренера Массимо Карреры, но я повода для веселья здесь не вижу. Думаю, команду второй лиги, которая даже не лидирует в своей зоне, а находится где-то в середине, москвичи должны выносить со счетом 8:0, судя по тем амбициям, которые нам постоянно внушают. Первый там даже был такой обоюдно острый.
- Как вы полагаете, учитывая игру Лоренсо Мельгарехо в последних матчах, сможет ли он стать лидером "Спартака"?
- Я думаю, нет. То, что Мельгарехо забил "Севилье" - это ничего не значит. После того матча все в парагвайца сильно поверили, но та встреча не показатель. На мой взгляд, это как раз тот игрок, от которого нужно было избавляться в межсезонье. Я считаю, что пик его состояния, пик его формы и результативности в нашей стране давно прошел. Может, где в другом месте Мельгарехо сможет себя проявить, но в России ему надо с карьерой закругляться.
- "Спартак" сможет выдержать участие в трех турнирах?
- Знаете, у москвичей хорошая скамейка и хороший набор игроков. Причем многие матчи "Спартак" вытаскивает за счет того, что мощно играет в атакующей линии, поэтому снимает напряжение со своей обороны, а самые большие проблемы у красно-белых в обороне. Я думаю, что они смогут грамотно распределить свои силы на три турнира, тем более в Кубке России практически не осталось серьезных противников, которые могли бы оказать сопротивление "Спартаку", и вполне возможно этот розыгрыш кубка москвичи выиграют. Что касается Европы, я думаю, что там все будет известно через 1-2 матча. Я считаю, что максимально чего "Спартак" сможет добиться в Лиге чемпионов - это занять третье место в группе и попасть в Лигу Европы, а там все будет зависеть, на какого соперника красно-белые нарвутся. Я повторюсь, скамейка у них хорошая, и они вполне могут себе позволить играть на три фронта.
- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.
- Команда, которая действующий чемпион, играла с командой, которая занимает 11 место в третьем по силе чемпионате в России. Я думаю, что разрыв в классе между "Спартаком" и нальчикской командой гораздо больше, чем разница между московским "Спартаком" и "Барселоной". Поэтому удивительно, что первый тайм закончился ничейным результатом, и то, что нальчане смогли забить два гола по итогам всей встречи. На мой взгляд, это тревожный сигнал для москвичей. Я в конце матча увидел счастливое лицо главного тренера Массимо Карреры, но я повода для веселья здесь не вижу. Думаю, команду второй лиги, которая даже не лидирует в своей зоне, а находится где-то в середине, москвичи должны выносить со счетом 8:0, судя по тем амбициям, которые нам постоянно внушают. Первый там даже был такой обоюдно острый.
- Как вы полагаете, учитывая игру Лоренсо Мельгарехо в последних матчах, сможет ли он стать лидером "Спартака"?
- Я думаю, нет. То, что Мельгарехо забил "Севилье" - это ничего не значит. После того матча все в парагвайца сильно поверили, но та встреча не показатель. На мой взгляд, это как раз тот игрок, от которого нужно было избавляться в межсезонье. Я считаю, что пик его состояния, пик его формы и результативности в нашей стране давно прошел. Может, где в другом месте Мельгарехо сможет себя проявить, но в России ему надо с карьерой закругляться.
- "Спартак" сможет выдержать участие в трех турнирах?
- Знаете, у москвичей хорошая скамейка и хороший набор игроков. Причем многие матчи "Спартак" вытаскивает за счет того, что мощно играет в атакующей линии, поэтому снимает напряжение со своей обороны, а самые большие проблемы у красно-белых в обороне. Я думаю, что они смогут грамотно распределить свои силы на три турнира, тем более в Кубке России практически не осталось серьезных противников, которые могли бы оказать сопротивление "Спартаку", и вполне возможно этот розыгрыш кубка москвичи выиграют. Что касается Европы, я думаю, что там все будет известно через 1-2 матча. Я считаю, что максимально чего "Спартак" сможет добиться в Лиге чемпионов - это занять третье место в группе и попасть в Лигу Европы, а там все будет зависеть, на какого соперника красно-белые нарвутся. Я повторюсь, скамейка у них хорошая, и они вполне могут себе позволить играть на три фронта.
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