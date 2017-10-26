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Лунев и Дриусси работают в общей группе "Зенита", Файзулин - по индивидуальной программе

Игроки "Зенита" вратарь Андрей Лунев и форвард Себастьян Дриусси готовятся к воскресному матчу чемпионата России с "Локомотивом" в общей группе, передает "Bobsoccer".

Сообщается, что голкипер избежал серьезной травмы в предыдущей игре премьер-лиги с ЦСКА (0:0), а аргентинец не приезжал в Москву на этот матч.

Кроме того, с "Зенитом" тренируется полузащитник Леандро Паредес, который пропустит встречу с "Локомотивом" из-за дисквалификации.

Виктор Файзулин продолжает работать по индивидуальной программе. О возвращении в общую группу пока говорить рано, но положительная динамика есть: хавбек уже выполняет беговые упражнения без болевых ощущений в ноге.
Теги: Зенит
Сегодня, 09:52
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