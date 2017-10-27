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Лунев, Дриусси и Дзюба смогут сыграть против "Локомотива"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о состоянии здоровья своих игроков в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

"Лунев в порядке. Дриусси и Дзюба тоже. Все они готовы к игре против "Локомотива".

Напомним, что матч "Зенит" – "Локомотив" состоится 29 октября в 16.30 мск.
Теги: Зенит Манчини
Сегодня, 12:33
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(1)
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: водовоз
Если на поле с Локомотивом "будут Кокорин и Смолов то счет 4:3 2 гола Кокорин,2 Дзюба и по голу Алексей и Антон Миранчуки и Фернандеш.

а Смолов там чего забыл? Или ты поумничать решил? Но обсрался.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: водовоз (Сегодня, 13:00) #
  • -1
  •  (1)

Если на поле с Локомотивом "будут Кокорин и Смолов то счет 4:3 2 гола Кокорин,2 Дзюба и по голу Алексей и Антон Миранчуки и Фернандеш.
Регистрация: 1.10.2016
№4 Написал: Мацолла (Сегодня, 12:55) #
  • -3
  •  (5)

Дзюба самый умный и лучший футболист ПЛ России,потом Смолов,Промес,Андриано,Кокорин,Зе Луиш.
Регистрация: 25.09.2016
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:55) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Главное что бы Лунев мог.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:51) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сам Дзюба будет на лавке. Трепещи паравоз laughing
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:45) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
.Дзюбе занозу от лавки вытащили...зажило?
Регистрация: 6.09.2013
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