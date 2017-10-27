Роберто Манчини: "Зенит" и без Паредеса сможет показать нашу лучшую игру

Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини ответил на вопросы по предстоящему матчу с «Локомотивом».— Думаю, этот вопрос лучше задать главному тренеру «Локомотива». Я же считаю, что это отличная команда, очень сильный соперник. Игра безусловно будет очень напряженная. Нужно иметь ввиду, что встреча пройдет дома, и нам нужно обязательно побеждать.— Болельщики — это наш двенадцатый игрок, они для нас очень важны. Все футболисты ощущают на поле их поддержку. Я ожидаю полного стадиона и никак иначе — так же, как и было на последних матчах и вообще в течение чемпионата. Стадион — фантастический, я не раз об этом говорил. Насколько я знаю, в этот раз он будет отапливаться, так что там будет не так холодно. Созданы все условия, чтобы был аншлаг.— Конечно, он очень важен для нас, но и без Паредеса мы сможем показать нашу лучшую игру.— Люди, которым в жизни очень повезло, а футболисты безусловно относятся к такой категории, должны помогать тем, кому повезло меньше. Бранислав Иванович делает очень хорошие вещи.