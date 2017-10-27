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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини: "Зенит" и без Паредеса сможет показать нашу лучшую игру
Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини ответил на вопросы по предстоящему матчу с «Локомотивом».
— Как считаете, будет ли действовать «Локомотив» от обороны или пойдет в атаку как лидер чемпионата России?
— Думаю, этот вопрос лучше задать главному тренеру «Локомотива». Я же считаю, что это отличная команда, очень сильный соперник. Игра безусловно будет очень напряженная. Нужно иметь ввиду, что встреча пройдет дома, и нам нужно обязательно побеждать.
— Так получается, что это центральный матч не только тура, но и всего первого круга. Ждете ли вы аншлаг на этой игре? Поспособствуют ли заполненному стадиону комфортные условия внутри арены?
— Болельщики — это наш двенадцатый игрок, они для нас очень важны. Все футболисты ощущают на поле их поддержку. Я ожидаю полного стадиона и никак иначе — так же, как и было на последних матчах и вообще в течение чемпионата. Стадион — фантастический, я не раз об этом говорил. Насколько я знаю, в этот раз он будет отапливаться, так что там будет не так холодно. Созданы все условия, чтобы был аншлаг.
— Против «Локомотива» не сможет сыграть Паредес. Насколько это критично? Как придется перестраивать игру из-за его отсутствия?
— Конечно, он очень важен для нас, но и без Паредеса мы сможем показать нашу лучшую игру.
— Бранислав Иванович примет участие в благотворительной акции, помогая детям. Как вы относитесь к таким вещам? Не отражается ли это на их игре?
— Люди, которым в жизни очень повезло, а футболисты безусловно относятся к такой категории, должны помогать тем, кому повезло меньше. Бранислав Иванович делает очень хорошие вещи.
ФК "Зенит"
— Как считаете, будет ли действовать «Локомотив» от обороны или пойдет в атаку как лидер чемпионата России?
— Думаю, этот вопрос лучше задать главному тренеру «Локомотива». Я же считаю, что это отличная команда, очень сильный соперник. Игра безусловно будет очень напряженная. Нужно иметь ввиду, что встреча пройдет дома, и нам нужно обязательно побеждать.
— Так получается, что это центральный матч не только тура, но и всего первого круга. Ждете ли вы аншлаг на этой игре? Поспособствуют ли заполненному стадиону комфортные условия внутри арены?
— Болельщики — это наш двенадцатый игрок, они для нас очень важны. Все футболисты ощущают на поле их поддержку. Я ожидаю полного стадиона и никак иначе — так же, как и было на последних матчах и вообще в течение чемпионата. Стадион — фантастический, я не раз об этом говорил. Насколько я знаю, в этот раз он будет отапливаться, так что там будет не так холодно. Созданы все условия, чтобы был аншлаг.
— Против «Локомотива» не сможет сыграть Паредес. Насколько это критично? Как придется перестраивать игру из-за его отсутствия?
— Конечно, он очень важен для нас, но и без Паредеса мы сможем показать нашу лучшую игру.
— Бранислав Иванович примет участие в благотворительной акции, помогая детям. Как вы относитесь к таким вещам? Не отражается ли это на их игре?
— Люди, которым в жизни очень повезло, а футболисты безусловно относятся к такой категории, должны помогать тем, кому повезло меньше. Бранислав Иванович делает очень хорошие вещи.
ФК "Зенит"
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