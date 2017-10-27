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Роберто Манчини: "Зенит" и без Паредеса сможет показать нашу лучшую игру

Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини ответил на вопросы по предстоящему матчу с «Локомотивом».

— Как считаете, будет ли действовать «Локомотив» от обороны или пойдет в атаку как лидер чемпионата России?

— Думаю, этот вопрос лучше задать главному тренеру «Локомотива». Я же считаю, что это отличная команда, очень сильный соперник. Игра безусловно будет очень напряженная. Нужно иметь ввиду, что встреча пройдет дома, и нам нужно обязательно побеждать.

— Так получается, что это центральный матч не только тура, но и всего первого круга. Ждете ли вы аншлаг на этой игре? Поспособствуют ли заполненному стадиону комфортные условия внутри арены?

— Болельщики — это наш двенадцатый игрок, они для нас очень важны. Все футболисты ощущают на поле их поддержку. Я ожидаю полного стадиона и никак иначе — так же, как и было на последних матчах и вообще в течение чемпионата. Стадион — фантастический, я не раз об этом говорил. Насколько я знаю, в этот раз он будет отапливаться, так что там будет не так холодно. Созданы все условия, чтобы был аншлаг.

— Против «Локомотива» не сможет сыграть Паредес. Насколько это критично? Как придется перестраивать игру из-за его отсутствия?

— Конечно, он очень важен для нас, но и без Паредеса мы сможем показать нашу лучшую игру.

— Бранислав Иванович примет участие в благотворительной акции, помогая детям. Как вы относитесь к таким вещам? Не отражается ли это на их игре?

— Люди, которым в жизни очень повезло, а футболисты безусловно относятся к такой категории, должны помогать тем, кому повезло меньше. Бранислав Иванович делает очень хорошие вещи.

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 12:58
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6
(1)
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 14:02) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
а без Мешка слабо?
Регистрация: 3.08.2016
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:57) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Вилкова.

Это главная проблема и основной козырь Зенита, поэтому Манчини и не парится о Паредесе и прочих мелочах
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:36) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: verhdon27
и без ..............

Вилкова.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:25) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
С такой глубиной состава Зенит может показать свою лучшую игру и без Паредеса, и без Дриусси, и без Дзюбы, и без ..............
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Это же отлично.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:03) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
а вилковы,мешковы,ивановы и прочие помогут в этом.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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