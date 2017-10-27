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Александр Тихоновецкий: очень хочется, чтобы какой-то европейский клуб приехал во Владивосток

Тренер "Луч-Энергии" Александр Тихоновецкий прокомментировал высказыване главного тренера команды Золта Хорняка про выход в Лигу Европы.

"В команде все восприняли слова больше как шутку. Понятно, что мы будем бороться в каждом матче и отдадим все силы для победы, но надо оценивать реальность адекватно. Никто иллюзий на будущее не строит.

Мне очень хочется, чтобы какой-то европейский клуб приехал во Владивосток. Я верю, что мы можем пробиться в еврокубки. Осталось всего-то выиграть Кубок России.

"Луч-Энергия" попробует победить в следующем кубковом матче, ведь "Тосно" команда, с которой можно играть", – цитирует Тихоновецкого "Чемпионат".
Теги: Луч-Энергия Тихоновецкий
Сегодня, 13:28
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(1)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:02) #
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Болеет за:
«Сибирь»
а ты забей косяк, пыхни и точно приедут все.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:58) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Из Украины приедет (Це ж Европа)
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Кубань»
Мне очень хочется, чтобы какой-то европейский клуб приехал во Владивосток.


Из Голландии, видимо, в приоритете.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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