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Петер Штегер: Рауш - важный игрок нашей команды

Главный тренер "Кёльна" Петер Штегер прокомментировал продление контракта с защитником команды Константином Раушем.

- Рауш является важным игроком, мы очень рады, что он остается частью нашей команды", - цитирует тренера официальный сайт клуба.
Теги: Рауш Кельн
Сегодня, 18:23
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