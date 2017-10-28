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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Молодежка "Краснодара" забила семь мячей "СКА-Хабаровску"
"Краснодар" дома разгромил "СКА-Хабаровск" в матче 15-го тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство. 15 тур
"Краснодар" - "СКА-Хабаровск" - 7:1
Голы: Игнатьев, 18, 37, Уткин, 29, 51. Бородин, 56, Еськов, 76, Халназаров, 78 – Агаронян, 85 (с пенальти).
"Краснодар": Сафонов, Бородин, Насонкин, Бочко, Ивашин, Голубев, Уткин, Текучёв, Игнатьев, Сулейманов, Сергеев
"СКА-Хабаровск": Агафонов, Аршанский, Кучин, Любимов, Сафронов, Головатюк, Ломаченко, Зотов, Слесарев, Максименко, Агаронян
Молодежное первенство. 15 тур
"Краснодар" - "СКА-Хабаровск" - 7:1
Голы: Игнатьев, 18, 37, Уткин, 29, 51. Бородин, 56, Еськов, 76, Халназаров, 78 – Агаронян, 85 (с пенальти).
"Краснодар": Сафонов, Бородин, Насонкин, Бочко, Ивашин, Голубев, Уткин, Текучёв, Игнатьев, Сулейманов, Сергеев
"СКА-Хабаровск": Агафонов, Аршанский, Кучин, Любимов, Сафронов, Головатюк, Ломаченко, Зотов, Слесарев, Максименко, Агаронян
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