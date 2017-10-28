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Молодежка "Краснодара" забила семь мячей "СКА-Хабаровску"

"Краснодар" дома разгромил "СКА-Хабаровск" в матче 15-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство. 15 тур

"Краснодар" - "СКА-Хабаровск" - 7:1

Голы: Игнатьев, 18, 37, Уткин, 29, 51. Бородин, 56, Еськов, 76, Халназаров, 78 – Агаронян, 85 (с пенальти).

"Краснодар": Сафонов, Бородин, Насонкин, Бочко, Ивашин, Голубев, Уткин, Текучёв, Игнатьев, Сулейманов, Сергеев

"СКА-Хабаровск": Агафонов, Аршанский, Кучин, Любимов, Сафронов, Головатюк, Ломаченко, Зотов, Слесарев, Максименко, Агаронян
Теги: Краснодар СКА-Хабаровск
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:11) #
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У Краснодара молодёжка супер, дай бог, чтобы и во взрослом футболе получилось у ребят.. Школа у Галицкого работает отлично, хотя и создана не так давно.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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