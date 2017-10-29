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Игорь Колыванов: "Зенит" не выглядел той командой, которую мы привыкли видеть

Главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов, комментируя в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой итоги центрального матча 15-го тура РФПЛ «Зенит» - «Локомотив» (0:3), отметил грамотную тактику наставника «Локо» Юрия Семина и неубедительную игру петербуржцев в последнем месяце.

- Впечатления от матча остались двоякие. Первый тайм «Зенит» довольно уверенно провел, 70 процентов владения мячом было, и моменты создавали. «Локомотив» очень организованно сыграл в этом матче. Здорово действовал на контрактаках. Фарфан, имеющий хорошую скорость, проявил свои лучшие качества: забил два мяча, голевую передачу отдал, - сказал Колыванов. - Думаю, что «Локомотив» выиграл по делу. Во втором тайме «Зенит» выглядел значительно хуже. Он не выглядел тем «Зенитом», который мы привыкли видеть. В последний месяц он вообще не самый лучший футбол демонстрирует. Сейчас футболисты «Зенита» нити игры как-то растеряли. Команда на поле не действует единым целым и не создает хороших моментов, которые могли бы привести к завершению атаки.

- Игру в обороне «Зенит» во втором тайме полностью провалил. Согласны?

- Наверное, никто не ожидал, что «Зенит» проиграет 0:3. При любых раскладах ни один скептик не сказал бы, что для хозяев будет такая печальная картина. Понятно, что «Зенит» в своем составе имеет высококлассных футболистов. Не знаю, может быть, с тактикой игры они ошиблись — сложно судить. И тем не менее это для всех было неожиданно. Не только для меня.

- В случае с первым мячом виноват вратарь Андрей Лунев?

- Лунев хотел выручить. Думал, что первым успеет к мячу, но у Фарфана очень быстрые ноги: он обыграл и пробил. Но в любом случае Лунев во многих других моментах выручал. В целом команда сыграла не на том уровне, который может показывать. Семин, в свою очередь, молодец: отлично выстроил игру «Локомотива». Когда команда выигрывает 3:0 на выезде, говорить о проигрыше «Зенита» неправильно. Надо говорить о победе команды Семина.

- Говорят, что команда, которая выигрывает первый круг, чаще всего становится и чемпионом. Победа «Локомотива» в первом круге — серьезная заявка на чемпионство?

- Пока сложно судить, кто выиграет чемпионат, но «Локомотив» первую часть сезона провел уверенно. Да, возможно, не в каждом матче они демонстрировали такую яркую игру, как «Зенит», в некоторых встречах случались и поражения, были небольшие спады, но в целом «Локомотив» играет очень грамотно, играет на результат и добивается своего. После первого круга можно сказать, что «Локомотив» сформировался и знает, что нужно делать на футбольном поле. В сложные моменты железнодорожники не опускают рук, идут до конца и побеждают. Сейчас команда заслуженно лидирует. «Зенит», напротив, стартовал очень уверенно, но последний месяц играет неудачно, хотя у команды есть большая скамейка. Но наш чемпионат — это чемпионат не одной команды — все еще может быть.

- В следующем туре лидер чемпионата на своем поле сыграет с земляками из ЦСКА.

- ЦСКА три-четыре года назад — это один ЦСКА. Сейчас в команде немало молодежи. Что-то перестраивается. Понятно, что непросто сейчас Гончаренко команду построить. Но если взять к примеру их матч с «Зенитом», то ЦСКА там лучше выглядел своего соперника, по игре имел преимущество и должен был побеждать.

Интересное дерби будет. Интересно будет посмотреть на ЦСКА, который обновляется. Хотя у «Локомотива» тоже есть ребята, которые в этом году тоже начинают раскрываться.
Теги: Колыванов Зенит Локомотив
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