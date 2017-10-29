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Андрей Синицын: для "Краснодара" даже вопрос чемпионства еще открыт

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын ответил на вопросы корреспондентов Rusfootball.info после крупной победы над "СКА-Хабаровск" (4:1).

- Наверное, сегодня был не самый сложный матч?

- Не бывает совсем легких матчей, были и выпады, и опасные моменты. То, что мы забили свои моменты в том количестве, которое хватило для победы, - это хороший результат после полосы неудач.

- Неудачная серия давила психологически?

- В каждом матче у нас задача победить. Не всегда это получается. Сегодня это удалось, порадовали своих болельщиков.

- Все же пропустили гол, это неприятно?

- Для меня было бы приятнее, если бы сыграли на ноль. Важна победа. Наверное, не бывает бочки меда без ложечки дегтя.

- Можно сказать, что "Краснодар" выходит из кризиса?

- Не скажу, что у нас был кризис. Сейчас такой чемпионат, что все друг у друга выигрывают. "Арсенал", посмотрите, играет поярче многих лидеров, добивается результата. Сложился такой период, который закончился, нужно двигаться вперед.

- Шалимов сказал, что после серии поражений на команду идет большое давление.

- Понятно, что никто не любит проигрывать, тем более, когда это все подряд. Ответственность возрастает. Не хочется сидеть дома с подавленным настроением. Хочется, чтобы в городе тебя приветствовали.

- Интересно, как вы выходили в город после четырех поражений? В вас ничем там не кидали?

- Ну, не знаю, я особо никуда не выходил. Какого-то вандализма не было. Все старались поддерживать, друзья, близкие. Бывает, что незнакомые пытаются уколоть, укорить, написать подлость. Все сталкиваются с этим, это ничего страшного.

- Идет давление на Шалимова. Болельщики высказывались по этому поводу. Как команда относится к этому?

- У каждого есть свое мнение. Клуб ставит задачи, мы стараемся радовать болельщиков, но не всегда это получается. Поддаваться на петиции болельщиков тоже нельзя. Мы уважаем их мнение, но нужно двигаться дальше.

- В чемпионате уже что-то потеряно?

- Наверное, нет, еще ничего не потеряно. Даже вопрос чемпионства еще открыт. Даже в чемпионате Испании отыгрывали 12 очков. Будем стараться попасть как можно выше, а вообще стремимся в зону еврокубков.

- Сегодняшняя победа поможет "Краснодару" меньше мучиться в следующих матчах с "Тосно" и "Спартаком"?

- Игра покажет. Никто не мучается. Просто иногда игра не получается. Это не говорит о том, что мы влачим жалкое существование. У всех в жизни бывают такие моменты - черная полоса. Нужно пройти с высоко поднятой головой и двигаться дальше.
Теги: Синицын Краснодар
Сегодня, 22:25
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