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ЦСКА взял Алана Дзагоева на игру Лиги чемпионов в Швейцарии

ЦСКА отправился в Швейцарию на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Базеля". Армейцы вылетели в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов;

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 11:26
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