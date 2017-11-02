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Хосеп Гвардиола после матча Лиги чемпионов по ошибке сел в автобус "Наполи"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола случайно сел в автобус "Наполи" после завершения матча четвертого тура Лиги чемпионов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

Выходя со стадиона "Сан-Паоло", Гвардиола запутался и случайно сел в автобус "Наполи". Испанец быстро осознал ошибку и пересел в автобус "Манчестер Сити".
Теги: Гвардиола Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: Роман Хлодоров (Сегодня, 14:10) #
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Регистрация: 1.11.2017
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